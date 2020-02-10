Стрельба в Мукачево: суд вынес решение по "смотрящему от воров в законе" и его подельнику

Двум задержанным по делу стрельбы в Мукачево – Евгению Дребитку и Игорю Смоляру – в понедельник, 10 февраля, выбрали меру пресечения.
Ужгородский горрайонный суд отправил Смоляра под стражу на 60 дней с возможностью выйти под залог в размере 315 300 гривен, сообщает mukachevo.net.
Второго подозреваемого взяли под стражу на такой же срок, но с залогом на 15 грн больше – 315 315 гривен (чтобы посмотреть видеотрансляции заседаний, поскролльте новость вниз).
Игорь Смоляр и Евгений Дребитко
Скрин видео ТСН
Подозреваемых также обязали сдать загранпаспорта.
Отметим, 41-летний житель Мукачево Евгений Дребитко, якобы "смотрящий от воров в законе" по кличке Белый, и 40-летний житель города Калиновка Винницкой области Игорь Смоляр – это водители автомобилей, на которых передвигались участники перестрелки. Они отказываются давать показания.
Игорь Смоляр и Евгений Дребитко
mukachevo.net
Игорь Смоляр и Евгений Дребитко
ua-reporter.com
Как писал OBOZREVATEL:
Днем 7 февраля в Мукачево (Закарпатская область) было совершено нападение на автомобиль Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-депутатом Михаилом Ланьо.
По машине была открыта стрельба из автомата и пистолета, также нападавшие использовали светошумовую гранату. Пашкуляка с ранением в плечо доставили в ужгородскую клинику. Его охранник с тяжелым ранением находится в мукачевской больнице.
8 февраля в Нижних Воротах Воловецкого района Закарпатской области Национальная полиция задержала семерых вероятных виновников стрельбы.
По приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в Мукачево ввели усиленные меры безопасности.
Как сообщили собственные источники OBOZREVATEL, воспользоваться перестрелкой в Мукачево хочет депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога, который собирается добиться назначения руководителем местной полиции подконтрольного ему человека.
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