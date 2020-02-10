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10 февраля • обновлено в 22:32
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Стрельба в Мукачево: суд вынес решение по "смотрящему от воров в законе" и его подельнику

1.2т
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Двум задержанным по делу стрельбы в Мукачево – Евгению Дребитку и Игорю Смоляру – в понедельник, 10 февраля, выбрали меру пресечения.

Ужгородский горрайонный суд отправил Смоляра под стражу на 60 дней с возможностью выйти под залог в размере 315 300 гривен, сообщает mukachevo.net.

Второго подозреваемого взяли под стражу на такой же срок, но с залогом на 15 грн больше – 315 315 гривен (чтобы посмотреть видеотрансляции заседаний, поскролльте новость вниз).

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Игорь Смоляр и Евгений Дребитко

Игорь Смоляр и Евгений Дребитко

Скрин видео ТСН

Подозреваемых также обязали сдать загранпаспорта.

Отметим, 41-летний житель Мукачево Евгений Дребитко, якобы "смотрящий от воров в законе" по кличке Белый, и 40-летний житель города Калиновка Винницкой области Игорь Смоляр – это водители автомобилей, на которых передвигались участники перестрелки. Они отказываются давать показания.

Игорь Смоляр и Евгений Дребитко

Игорь Смоляр и Евгений Дребитко

mukachevo.net

Игорь Смоляр и Евгений Дребитко

Игорь Смоляр и Евгений Дребитко

ua-reporter.com

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
суд Криминал Стрельба в Мукачево 2020
Место
Украина Ужгород
Теги
стрельба видео фотографии
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Гоша Злой
Гоша Злой
залог по их весу определяли раз разница в 15 грвн за одно и то же подозрение?)
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