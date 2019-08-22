Стрельба в Кропивницком: стало известно, кого хотели убить нападавшие

Убитый в Кропивницком адвокат Александр Иванов стал случайной жертвой.

Как сообщает издание "Утренний город", целью преступников был другой мужчина, которого они ранее пытались убить.

Отмечается, что жертвой стрелков должен быть стать человек, на которого было совершено покушение еще в апреле этого года на Коваливке. Тогда 9 апреля около 21:00 в одной из многоэтажек на улице Вокзальной, у магазина "АТБ" прогремел взрыв.

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Во время стрельбы около СИЗО адвокат Иванов погиб, так как просто проходил мимо места происшествия.

Стрельба в Кропивницом НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в Кропивницком возле СИЗО застрелили адвоката Александра Иванова. В полиции сообщили, что огонь велся из автомобиля при помощи автомата.

Отметим, что адвокат Иванов ранее работал в правоохранительных органов. Он занимал руководящие должности в областном главке, в частности заместителя начальника ГУ НП в области по следствию. До этого он возглавлял Ленинский районный отдел города.

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