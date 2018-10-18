''Крымчанам промыли мозги'': назван показательный момент теракта в Керчи

Оккупанты за четыре года настолько промыли мозги жителям Крыма, что те живут в ожидании "новых Бесланов" и готовы верить официальным версиям терактов, озвученным Кремлем.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя кровавую стрельбу в Керчи, забравшую жизни 21 человека.

"Я бы начал с первых версий, которые выдвигались – это версия терроризма. Проблема состоит в том, что версию поддержали социальные сети в Крыму, и это очень большая проблема, потому что они готовы принять очередной "Беслан" на территориях, которые контролирует Россия", - подчеркнул эксперт.

"Проблема в том, насколько уже промыты мозги у тех людей, которые были 4 года назад гражданами Украины. За 4 года настолько промыты, что они стали готовыми к тому, что придут террористы и начнут убивать детей. Они даже не понимают, зачем террористам убивать детей. Настолько есть внутреннее моральное напряжение, готовность к этому, что первая версия, которая была - террористический акт", - отметил он.

По словам Петренко, крымчане готовы нормально воспринять любую официальную версию, которую заявит Россия – "украинские диверсанты, националисты, ДРГ".

Также эксперт напомнил, что трагедия в Керчи – уже не первое массовое убийство в школах России. "Я посмотрел статистику - около 25 случаев применения оружия в школах РФ произошло с 2014 года", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированной Керчи днем, 17 октября, произошел теракт в политехническом колледже. Учащийся колледжа Владислав Росляков открыл в здании стрельбу из ружья, а также привел в действие взрывное устройство. В результате были убиты 19 человек. Сам Росляков застрелился.

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом. "Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство", - говорится в заявлении.

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