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25 октября • обновлено в 15:27
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Стрельба в Харькове: опубликованы первые фото и видео с места убийства

2.1т Читать материал на украинском

В Харькове в пятницу, 25 октября, возле супермаркета "Восторг" произошла стрельба. В сети опубликовали фото и видео с места ЧП.

По информации источников, это было покушение на криминального авторитета по прозвищу "Жора", передает 057.ua.

В результате стрельбы погиб один нападавший, его подельник ранен и находится в больнице. Сам криминальный авторитет с места происшествия скрылся.

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Инсайдер UA

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Инсайдер UA

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Инсайдер UA

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября полиция устроила погоню за вооруженными преступниками в Днепре. Правоохранители преследовали подозреваемых в избиении таксиста и угоне автомобиля.

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Читайте все новости по теме "Стрельба на Клочковской в Харькове" на OBOZREVATEL.

Тема
Стрельба на Клочковской в Харькове
Место
Украина Харьков
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