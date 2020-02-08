В Донецке "офицеры "ДНР" устроили кровавые разборки: пять жертв

Во временно оккупированном Донецке в ночь на 6 февраля произошла стрельба, в которой были убиты пять человек.

В "ДНР" признали, что среди жертв – четверо "офицеров" так называемых МГБ и МВД самопровозглашенной республики, а также мирный житель. Сообщения об этом 8 февраля появились в "официальных" криминальных сводках террористов.

Инцидент произошел на углу улиц Баркова и Кавалерийской в районе поселка Чулковка – на окраине Пролетарского района Донецка.

"Погибли сотрудник "МГБ ДНР" Виктор Москаленко, начальник следственного отдела Калининского райуправления "милиции ДНР" в Донецке Роман Юдин, заместитель начальника следственного отдела Кировского райуправления "милиции ДНР" в Донецке Григорий Мажерович, сотрудник "МВД" рангом ниже и не имеющий к "МВД" отношения водитель такси. Москаленко был выходцем из "МВД" и был знаком с жертвами",– говорится в сообщении.

Известно, что погибший таксист Виктор Абрамов ранее работал у ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко. Мужчина мог стать случайной жертвой, однако с некоторыми пассажирами, которых он подвозил, Абрамов был знаком.

В Донецке застрелили "офицеров МГБ и МВД" Коллаж

Согласно первоначальной версии, знакомых расстрелял Москаленко, совершив после этого самоубийство. По другой информации "офицеров" убили якобы третьи лица. Стрельба велась из автомобиля, сообщают пользователи соцсети. Вероятно, массовое убийство произошло на почве передела сфер влияния на потоки контрабанды в ОРДО.

По некоторым данным, "начальник следственного отдела Калининского РУВД полиции ДНР" Юдин обеспечивал прикрытие контрабанды. В итоге был отправлен на пенсию за коррупционные связи.

Он был жителем приграничного города Амвросиевка Донецкой области. В мирное время был депутатом городского совета от "Партии регионов", проходил службу в пограничной службе Украины на пункте пропуска "Успенка". После оккупации Донецка мужчина перешел на службу к оккупантам.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно российские наемники цинично обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в который раз прикрывшись мирным населением.

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