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30 января • обновлено в 16:15
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Стрельба со взрывом в Харькове: момент ЧП попал на видео

1.6т
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В сети опубликовали видео, на котором показаны события до перестрелки в Харькове.

На записи видно, что к месту подъезжает белый "Мерседес", из него вышли четверо мужчин. Все они направились к группе людей, которые предварительно приехали на темном внедорожнике "Порше".

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове

Между мужчинами сразу же началась потасовка. На этом моменте видео обрывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января в Шевченковском районе Харькова прогремели выстрелы и взрыв. Очевидцы утверждали, что с места происшествия уехал белый автомобиль, в котором может находиться потерпевший.

По городу и области введена полицейская операция "Сирена".

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
Теги
стрельба полиция
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