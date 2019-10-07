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7 октября • обновлено в 20:15
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Стрельба с участием Пашинского: суд вынес решение по экс-нардепу

17.8т Читать материал на украинском

В понедельник, 7 октября, Печерский районный суд Киева взял под стражу на срок до 4 декабря без права внесения залога бывшего народного депутата Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении телесных повреждений жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Речь идет об огнестрельном ранении. Об избрании меры пресечения сообщает "Украинская правда" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Представители прокуратуры заявили о ходатайстве присоединить к делу ряд документов, в том числе, обновленный текст подозрения.

На это адвокат Пашинского Андрей Федур заявил, что согласно процедуре сторона защиты имеет право ознакомиться, и на это предусмотрено три часа. Несмотря на замечания, суд удовлетворил требование прокурора.

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Пашинского взяли под стражу

Пашинского взяли под стражу

Цензор.НЕТ

Пашинского взяли под стражу

Пашинского взяли под стражу

Цензор.НЕТ

Как уточняет Цензор.НЕТ, далее на суде выступил сам Пашинский. Он озвучил свою версию событий, о которой говорил ранее. Заявил, что якобы защищал жену от угроз сексуального характера. Он просил Химикуса извиниться, однако тот с бутылкой пошел на Пашинского.

По его словам, он выстрелил в воздух с криком "стоять". Однако Химикус нанес ему удар по голове, и лишь после этого экс-нардеп был вынужден выстрелить ему в ногу.

Пашинский подчеркнул, что сам оказал пострадавшему первую медпомощь, а его сын в новогоднюю ночь занимался устройством Химикуса в больнице.

Судья, выслушав стороны, объявила о мере пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря. Полный текст постановления будет оглашен 9 октября в 14:00.

Пашинского взяли под стражу

Пашинского взяли под стражу

Цензор.НЕТ

Пашинского взяли под стражу

Пашинского взяли под стражу

Цензор.НЕТ

Пашинского взяли под стражу

Пашинского взяли под стражу

Цензор.НЕТ

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Тема
Стрельба с участием Пашинского
Персоны
Сергей Пашинский Вячеслав Химикус
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Пока Пашинский был при власти, украинцев не считали людьми, поэтому стрельба по ним ничем ему не грозила.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Поцпатриот должен сидеть.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
там на фото Турчинов в зале сидит... его надо следующим в клетку посадить...
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