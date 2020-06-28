Стрельба по отдыхающим с детьми на Харьковщине: названа причина

В Харьковской области 53-летний мужчина открыл стрельбу по компании людей с детьми из-за того, что они отказались подвезти его на автомобиле.

Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает местное издание Newsroom. Его подозревают в умышленном убийстве и покушении на убийство.

По версии следствия, подозреваемый подошел к компании из 10 человек с детьми, которые отдыхали на природе. Он потребовал отвезти его на автомобиле, а когда получил отказ, открыл стрельбу из боевого пистолета Макарова.

Отмечается, что мужчина ранее был судим.

Правоохранители уже сообщили ему о подозрении, сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители уже сообщили ему о подозрении. "Злоумышленник обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства и покушении на убийство граждан", – говорится в сообщении на сайте Нацполиции Харьковской области.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Гусаровка Харьковской области пьяный мужчина открыл огонь по компании с детьми. От полученных огнестрельных ранений скончался 27-летний мужчина, еще один пострадавший попал в больнице.