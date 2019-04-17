Обстрел инспекторов на посту в Одесской области: появились видео с камер наблюдения

В сети появилось видео вооруженного нападения на грузовом пункте контроля веса авто на Киевской трассе в селе Дачное Одесской области. На записях зафиксированы несколько нападавших и их автомобили.

Правоохранители уже зарегистрировали уголовное производство по факту хулиганский действий, сообщили в пресс-службе полиции Одесщины. В ходе нападения пострадали три человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

"В полицию обратился глава гражданской организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителя их организации, которая находилась на грузовом пункте и контролировала деятельность сотрудников во время взвешивания грузовых авто", – уточнили правоохранители.

Активистка Олеся Голодюк, обнародовавшая видео с камер наблюдения, сообщила, что группа неизвестных в масках зашла на пост со стороны села Дачное сразу после того, как там выключили свет.

Facebook Олеся Голодюк

Facebook Олеся Голодюк

"Расстреляли инспекторов "Укртрансбезопасности" и гражданских активистов "Украинского транспортного союза". Добивали людей палками", – поделилась Голодюк.

Она подчеркнула, что рядом с местом нападения находились инспекторы патрульной полиции, которые якобы не делали попыток остановить злоумышленников.

"Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления", – сообщила она.

Facebook Олеся Голодюк

Как сообщалось ранее, предварительной причиной атаки считается то, "кого-то очень не устроило, что не пропускают грузовики с перегрузом".

На видео присутствует ненормативная лексика

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве объявили в розыск двух вооруженных мужчин, которые совершили нападение на полицейских на трассе М-21 (Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский).

Их автомобиль Audi на еврономерах был остановлен экипажем патрульной полиции за нарушение ПДД. После просьбы правоохранителей выйти из машины, один из мужчин направил на них оружие.

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