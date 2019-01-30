Стрельба из гранатомета в Днепре: стало известно, кто был в авто

В салоне внедорожника, который вечером 29 января обстреляли из гранатомета в Днепре, находился криминальный авторитет по кличке "Каха".
О том, что именно этот человек был в Toyota Land Cruiser, УНН сообщил источник.
"Официально причастность тех, кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования. Однако неофициально могу сказать, что в машине находился человек, известный в нашем городе, как "Каха". Он управлял автомобилем, который, кстати, бронированный", – рассказал собеседник агентства.
В авто выстрелили из гранатомета
В полиции журналистам уточнили, что автомобиль не принадлежит гражданину 1973 года рождения, который был за рулем, а зарегистрирован на другое лицо.
В авто выстрелили из гранатомета
По официальным данным ГУНП в Днепропетровской области, ЧП произошло на углу ул. Ливарная и Крутогорского спуска. В результате выстрела из гранатомета водитель и пассажир не пострадали. В авто было повреждено колесо.
В авто выстрелили из гранатомета
По данным СМИ, стреляли из заброшенного здания.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве подложили бомбу в автомобиль руководителя частной охранной фирмы. Мужчина обнаружил "шашку" такси на своем авто. Выяснилось, что под ней было радиоуправляемое взрывное устройство.
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