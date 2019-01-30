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Стрельба из гранатомета в Днепре: стало известно, кто был в авто

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В салоне внедорожника, который вечером 29 января обстреляли из гранатомета в Днепре, находился криминальный авторитет по кличке "Каха".

О том, что именно этот человек был в Toyota Land Cruiser, УНН сообщил источник.

"Официально причастность тех, кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования. Однако неофициально могу сказать, что в машине находился человек, известный в нашем городе, как "Каха". Он управлял автомобилем, который, кстати, бронированный", – рассказал собеседник агентства.

В авто выстрелили из гранатомета

В авто выстрелили из гранатомета

В полиции журналистам уточнили, что автомобиль не принадлежит гражданину 1973 года рождения, который был за рулем, а зарегистрирован на другое лицо.

В авто выстрелили из гранатомета

В авто выстрелили из гранатомета

По официальным данным ГУНП в Днепропетровской области, ЧП произошло на углу ул. Ливарная и Крутогорского спуска. В результате выстрела из гранатомета водитель и пассажир не пострадали. В авто было повреждено колесо.

В авто выстрелили из гранатомета

В авто выстрелили из гранатомета

Стрельба из гранатомета в Днепре: стало известно, кто был в авто

По данным СМИ, стреляли из заброшенного здания.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалвзрывыНациональная полиция Украины
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Ortega Jordan
Ortega Jordan
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
От традиционных гранат перешли к гранатометам. Прогресс на лицо. Главное в (на) украине не останавливаться.И да прибудет с вами СУГС!
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Новиков Александр
Новиков Александр
судя по фото броня была из укры, точно такая же на непробиваемом катере была
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