Страшные потери ВСУ под Песками: появились новые подробности о подлом ударе оккупантов

Террористы "Л/ДНР" нанесли подлый удар по бойцам ВСУ под Песками, спрятавшись за домами мирных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, отметив, что "эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск". В результате два украинских военных, еще девять получили ранения и травмы.

"В штабе операции Объединенных сил с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция сегодняшнего обстрела противником автомобиля подразделения Объединенных сил с противотанкового ракетного комплекса.

Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушили международное гуманитарное право – вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей", – сказано в сводке.

В ООС отметили, что такие действия российских оккупантов значительно усложняли задачу ВСУ по нанесению прицельных ударов по огневым точкам оккупантов.

"Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, Россия нарастила позиции вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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