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7 ноября • обновлено в 15:23
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В Полтаве возле школы произошло ужасное ДТП: есть погибшие

1.2т Читать материал на украинском

В Полтаве лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик МАЗ. В результате погибли два человека.

ДТП произошло 7 ноября около 13:00 на перекрестке ул. Огнивская – С. Петлюры – Коллективная рядом со школой №16, сообщил в Facebook спикер ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Водитель и пассажир ВАЗ погибли. На месте работает следственно-оперативная группа полиции", – отметил он.

В ДТП погибли два человека

В ДТП погибли два человека

В ДТП погибли два человека

В ДТП погибли два человека

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Отметим, что авария произошла на повороте дороги.

Авария произошла на повороте

Авария произошла на повороте

Google. Maps

Авария произошла на повороте

Авария произошла на повороте

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 7 ноября произошло масштабное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате столкновения легковушку отбросило на обочину, где она перевернулся на бок и влетела в дерево.

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Темы
Криминал Война на дорогах
Место
Украина Полтава
Теги
ДТП авто Национальная полиция Украины
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