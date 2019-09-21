Страшное ДТП с маршруткой под Одессой: появилось новое видео с места аварии

В сети появилось новое видео ДТП в Одесской области 21 сентября, в которой в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек.

Ролик, снятый очевидцем с места аварии, опубликован на YouTube-канале "Одним Словом" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На кадрах снято, как из кабины бензовоза выбирается водитель, который при ДТП почти не пострадал.

ДТП в Одесской области Скрин видео

Как пишет "Думская", очевидцы сообщают, что все погибшие – пассажиры маршрутки. Удар был настолько сильный, что микроавтобусу снесло левую часть и он перевернулся.

После ДТП движение транспорта по дороге "Одесса-Овидиополь" сильно затруднено.

Напомним, между селами Новая Долина и Прилиманское автобус №52 "Одесса-Великодолинское" врезался в автоцистерну. Кроме 9 жертв, еще трое человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель маршрутного автобуса с пассажирами в салоне создал ДТП с участием 6 автомобилей.

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