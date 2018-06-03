Война на дорогах: на Закарпатье произошло кровавое ДТП

В поселке Великий Бычков Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли два человека и еще один пострадал.

В субботу, 2 июня, автомобиль Ford Focus, в котором находились мужчины в возрасте 23-31 год, на скорости съехал в кювет и врезался в бетонную электроопору.

Удар был такой силы, что передняя часть авто превратилась в груду металла. 23-летние водитель и пассажир скончались на месте происшествия. Еще один 31-летний пассажир чудом выжил, получив множественные травмы и был госпитализирован в Раховскую районную больницу. Что стало причиной аварии, пока не известно.

Сообщим и о других смертельных авариях, произошедших в Украине 2 июня.

В Запорожье в результате ДТП погибли 5-летняя девочка и ее мать. События развивались следующим образом: BMW с литовскими номерами во время "гонок" по Набережной на большой скорости сбил женщину с ребенком, шедших по тротуару.

Как рассказали патрульные полицейские, которые находились на месте аварии, до приезда скорой они пытались оказать первую помощь пострадавшим, поскольку мать с ребенком еще подавали признаки жизни, однако те не выжили. Девочка умерла в автомобиле скорой, ее мать - в реанимации больницы скорой помощи.

По предварительной информации водитель BMW участвовал в гонках по Набережной вместе с другим автомобилем, и, возможно, не справился с управлением, заехав на тротуар, сбив людей, и врезавшись в ель.

В Одессе женщина на внедорожнике RAV-4 сбила 4-летнюю девочку, которая с матерью переходила дорогу по "зебре". ДТП случилось на Тираспольском шоссе возле биопарка. Как сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко, авто управляла водитель 1949 года рождения.

"Девочка примерно 4 лет погибла на месте происшествия. Женщина – в коме… На месте ДТП – нерегулируемый пешеходный переход, мигающий желтый", - рассказала Марченко.

В городе Косов Ивано-Франковской области 35-летний водитель легкового Mercedes на еврономерах нарушил правила обгона и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Facebook Виталий Мацёцкий

Facebook Виталий Мацёцкий

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье водитель легкового автомобиля сбил 80-летнего велосипедиста и сбежал, бросив пострадавшего умирать на дороге. Впоследствии стало известно, что водитель был в состоянии наркотического опьянения.

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