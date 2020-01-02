"Страшно кричали": в канун Нового года в рухнувшем лифте погибла семья

В Бразилии перед Новым годом в результате падения лифта с девятого этажа погибла семья из четырех человек.

Как сообщает Daily Mail, трагедия произошла в городе Сан-Паулу.

Известно, что 47-летняя женщина спустилась в вестибюль, чтобы встретить свою 43-летнюю сестру, ее мужа (45 лет) и сына (19 лет). Все четверо поднялись на девятый этаж, когда лифт внезапно рухнул.

Очевидцы трагедии рассказали, что во время падения люди "страшно кричали". Жильцы дома поделились, что лифт часто ломался, останавливался и люди в нем застревали. При этом не открывались двери и не работала аварийная кнопка. Люди жаловались на неисправности, однако владельцы дома не реагировали на замечания.

Добавим, что хозяйка квартиры была женой офицера военно-морского флота Бразилии. Погибший 19-летний парень был бывшим игроком бразильского футбольного клуба.

Местные СМИ писали, что в полицейских отчетах не указывалось, были ли повреждены кабели лифта.

Здание, в котором рухнул лифт, предназначенное исключительно для военнослужащих, и было построено в 1998 году. При этом рухнувший лифт был новым, его установили 23 декабря. После гибели людей подъемную машину закрыли на проверку.

Рухнувший лифт Daily Mail

Дом, где произошла трагедия Daily Mail

Погибший 19-летний парень Daily Mail

Хозяйка квартиры Daily Mail

Погибшие муж с женой Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Павлограде Днепропетровской области обрушился лифт с человеком внутри.

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