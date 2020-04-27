Страшнее, чем на "Титанике": у берегов Крыма нашли затопленный немцами теплоход "Армения". Видео

На дне Черного моря найден теплоход "Армения", который был затоплен немецкой авиацией в 1941 году.

Как сообщило Русское географическое общество (РГО), место гибели "Армении" установлено в 15 милях от берега Ялты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Теплоход "Армения"

Затонувший теплоход особенно активно искали последние 20 лет. В 2017 году во время поисковой операции, проводившейся силами Министерства обороны России, магнитометр засек на дне моря магнитную аномалию. По этим данным нельзя было понять, ни что за объект находится на дне, ни точные координаты. Но район поисков сузился.

В марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции, район тщательно исследовали гидролокатором. И уже это исследование показало, что на дне, действительно, находится объект, очертаниями напоминающий "Армению". Однако, стопроцентной уверенности не было.

В апреле специалисты Центра подводных исследований РГО спустили на дно телеуправляемый необитаемый подводный аппарат. Он сделал первые подводные кадры затонувшего теплохода.

"Надстройки и палубы имеют ужасающие следы разрушений – леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту, что может свидетельствовать об авиационном бомбометании по курсу движения судна, то есть немецкие самолеты заходили на атаку с кормы", – рассказал исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин.

ЦПИ РГО

ЦПИ РГО

Теплоход "Армения" проекта "Аджария" был построен в 1928 году в Ленинграде. Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых.

6 ноября 1941 года в Севастополе на борт поднялись, по разным подсчетам, от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, сотрудники пионерлагеря "Артек" и их семьи. В панике эвакуации точных подсчетов никто не вел.

7 ноября теплоход вышел в сторону Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров, не дожидаясь темноты. Через несколько часов был атакован вражеской авиацией и затонул за четыре минуты. Из всех пассажиров выжили единицы.

Гибель судна считается одной из самым масштабных трагедий на море в истории. Для сравнения, во время крушения "Титаника" погибло около 1600 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда исследователей из Atlantic Productions показала, как спустя 107 лет выглядел затонувший в 1912 году в Атлантическом океане пароход "Титаник".

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