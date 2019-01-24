Страшная смерть студентки на Житомирщине: водитель автобуса рассказал свою версию

Сестра 21-летней студентки Ирины Дворецкой, которая замерзла насмерть после того, как ее, вероятно, высадили из маршрутки между населенными пунктами в Житомирской области, рассказала о деталях происшествия.

По словам Натальи, ее погибшая сестра села на первый подходящий автобус в селе Рудня-Хочинская, так как ехала к маме. Последняя находилась в Олевске в больнице с вирусным заболеванием, ее состояние ухудшилось и ее должны были перевезти в Житомир, передают "Факты".

При этом, утверждает Наталья, Ирина забыла деньги дома. "Что именно произошло в маршрутке, я точно не знаю, ведь меня там не было. Но говорят, что начался конфликт с водителем. Ире сказали платить за проезд, она начала искать деньги, но не нашла. Тогда водитель и кондуктор ее высадили прямо на трассе. От того места до села Перга оставалось около километра. Ира пошла домой, но очевидно свернула не туда и заблудилась в лесу", — сказала родственница студентки.

Ирина Дворецкая Соцсети

Она также сообщила, что разговаривала с Ириной в половине пятого утра, в это время ее уже высадили из автобуса. По телефону она сообщила, что идет домой вдоль трассы, ничего не сказав о конфликте в общественном транспорте.

"Я подумала, что она идет вдоль трассы у нашего села. Если бы она сказала, что находится так далеко, за ней сразу же выехал отец или кто-то из родственников. Но Ира не сказала. Это был наш последний разговор", — рассказала Наталья.

Она также сообщила, что через некоторое время сестра звонила друзьям, но никто не поднял трубку. А когда утром она сама пыталась дозвониться до Ирины, то ее телефон был отключен.

"Скорее всего, телефон отключился на холоде — той ночью у нас было около 20 градусов мороза. Мы тут же начали ее искать, обратились в полицию. Искали почти три дня. На автостанции нам сообщили, что Ира выходила из автобуса в районе села Перга. Сказали, что она вышла сама, но я в это не верю. Отец нашел Иру в лесу 10 января. Она была мертва", — рассказала Наталья.

Она подчеркнула, что не знает, была ли ее сестра в состоянии опьянения, результатов экспертизы еще нет. "Но я точно знаю, что Ира не пошла бы одна гулять ночью по трассе. Ее явно высадили", — заявила родственница.

Она отметила, что о скандале с водителем узнала от пассажирки того же автобуса. При этом на предприятии-перевозчике "РИМ-Богдан" уверяют, что вины их сотрудника в инциденте нет.

"Водитель объяснил, что когда эта девушка садилась в автобус, ее на остановке провожал молодой человек. Девушка на вид была в состоянии алкогольного опьянения. Но водитель не эксперт, поэтому не будем ничего утверждать. Когда она зашла в салон автобуса, у нее спросили, куда она едет. Она ответила, что до Олевска. Ей озвучили сумму. Она услышала и прошла дальше в салон", — сказал представитель компании.

В следующем населенном пункте, пока автобус остановился и пока водитель загружал вещи пассажиров в багажное отделение, девушка якобы тихо вышла из автобуса, ничего при этом не сказав.

"Все это время она искала деньги. Когда я увидел, что на остановке ждут люди, я остановился, открыл двери — она вышла молча, никому ничего не сказала и ушла. Больше ничего. Если бы она мне что-то сказала, что нет денег, вы здесь часто ездите — я вам вынесу. Вообще ничего, ни слова, ни полслова не сказала", — сказал водитель автобуса Олег Желинский "112 Украина".

Руководитель компании-перевозчика утверждает, что на этого водителя не было до этого случая никаких жалоб, однако на момент следствия его отстранят от работы.

В пресс-службе полиции области заявили, что по факту смерти девушки открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

"По состоянию на 16:45 [24 января] установлено, что информацию о возможном конфликте между ней и водителем не подтверждает ни один из пассажиров того рейса. По их словам, девушка вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении автобуса", — сказано в сообщении.

Ирина Дворецкая Олевськ.zt.ua

Как писал OBOZREVATEL, перевозчик, водитель автобуса которого высадил из машины в 20-градусный мороз Ирину Дворецкую, является монополистом на местном рынке.

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