Президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Керсти Кальюлайд выступили с совместным обращением накануне 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Они обвинили СССР в том, что он стал таким же оккупантом, как и нацистская Германия.

Заявление лидеров стран Балтии опубликовано на официальном сайте президента Латвии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы, президенты Латвии, Литвы и Эстонии, отмечая 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, чтим память всех жертв и солдат союзников, которые разгромили нацистский режим 8 мая 1945 года, освободив, таким образом, многие европейские страны от оккупации и положив конец ужасам Холокоста. Однако конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы", – сказали политики.

"Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав СССР. Два безжалостных диктатора – Гитлер и Сталин – разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа между СССР и нацистской Германией", – добавили они, напомнив, что после начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и советско-германского договора о границе и дружбе СССР оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию.

Оккупация стран Балтии СССР EADaily

Вследствие этого, подчеркнули Левитс, Науседа и Кальюлайд, центральная и восточная части континента почти полвека оставались под властью коммунистических режимов, вплоть до распада СССР, который долго использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран.

"Сегодня наши страны являются неотъемлемой частью Европейского Союза и НАТО. Однако нельзя забывать трагические уроки прошлого. Мы подчеркиваем важное значение установления истины и справедливости", – сказано в обращении президентов стран Балтии.

"Искажение исторических событий, которые привели ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка. Мы решительно отвергаем идею сфер влияния и настаиваем на равенстве всех наций", – резюмировали их лидеры.

Как сообщал OBOZREVATEL: