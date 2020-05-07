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7 мая • обновлено в 18:23
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Страны Балтии обвинили СССР в оккупации после Гитлера

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Президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Керсти Кальюлайд выступили с совместным обращением накануне 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Они обвинили СССР в том, что он стал таким же оккупантом, как и нацистская Германия.

Заявление лидеров стран Балтии опубликовано на официальном сайте президента Латвии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы, президенты Латвии, Литвы и Эстонии, отмечая 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, чтим память всех жертв и солдат союзников, которые разгромили нацистский режим 8 мая 1945 года, освободив, таким образом, многие европейские страны от оккупации и положив конец ужасам Холокоста. Однако конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы", – сказали политики.

"Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав СССР. Два безжалостных диктатора – Гитлер и Сталин – разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа между СССР и нацистской Германией", – добавили они, напомнив, что после начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и советско-германского договора о границе и дружбе СССР оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию.

Оккупация стран Балтии СССР

Оккупация стран Балтии СССР

EADaily

Вследствие этого, подчеркнули Левитс, Науседа и Кальюлайд, центральная и восточная части континента почти полвека оставались под властью коммунистических режимов, вплоть до распада СССР, который долго использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран.

"Сегодня наши страны являются неотъемлемой частью Европейского Союза и НАТО. Однако нельзя забывать трагические уроки прошлого. Мы подчеркиваем важное значение установления истины и справедливости", – сказано в обращении президентов стран Балтии.

"Искажение исторических событий, которые привели ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка. Мы решительно отвергаем идею сфер влияния и настаиваем на равенстве всех наций", – резюмировали их лидеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Гитанас Науседа Керсти Кальюлайд Иосиф Сталин Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Россия
Тег
СССР
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Комментарии
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украинцы, когда мои земляки прибалты говорят об "оккупации СССР", они имеют ввиду и вас! Вы наравне с россиянами, белорусами и всеми остальными народами создавали и управляли Союзом Советских Социалистических Республик! Так что не спешите аплодировать!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Себостьян Прейро, не по результатам ли Второй мировой Западная Украина стала вашей? Если вы так осуждаете Сталина за оккупацию Прибалтики, то почему вы не вернёте Польше, Венгрии, Румынии те земли, что у них отобрал Сталин?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кристина Cтефанова, пхахаххахахахахаххахах
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