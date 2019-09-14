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14 сентября • обновлено в 21:46
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"Странная компания": Царев покрасовался в Крыму и разозлил сеть

1.3т Читать материал на украинском

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев, разыскиваемый украинскими правоохранителями, явился в аннексированном Крыму.

Он посетил XIX Международный телекинофорум "Вместе" в Ялте, о чем рассказал на своей странице в Twitter. По словам беглого политика, его попросили подвести итоги мероприятия и вручить призы участникам.

"Странная компания. Они там спиваются "вместе", старательно ностальгируя по совку?" – пошутил блогер Алексей Голобуцкий в личном Telegram-канале.

Новости
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"Странная компания": Царев покрасовался в Крыму и разозлил сеть

twitter.com/OlegTsarov

"Странная компания": Царев покрасовался в Крыму и разозлил сеть

twitter.com/OlegTsarov

"Странная компания": Царев покрасовался в Крыму и разозлил сеть

twitter.com/OlegTsarov

"Странная компания": Царев покрасовался в Крыму и разозлил сеть

twitter.com/OlegTsarov

"Странная компания": Царев покрасовался в Крыму и разозлил сеть

twitter.com/OlegTsarov

"Странная компания": Царев покрасовался в Крыму и разозлил сеть

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло видео с экс-нардепом Олегом Царевым, где он назвал Украину богатой страной и расхвалил ее политику.

Он также пожаловался на то, что его обманули российские оккупационные "власти" Крыма.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персоны
Олег Царев Алексей Голобуцкий
Место
Украина Ялта
Теги
фотографии Партия регионов
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