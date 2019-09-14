"Странная компания": Царев покрасовался в Крыму и разозлил сеть

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев, разыскиваемый украинскими правоохранителями, явился в аннексированном Крыму.
Он посетил XIX Международный телекинофорум "Вместе" в Ялте, о чем рассказал на своей странице в Twitter. По словам беглого политика, его попросили подвести итоги мероприятия и вручить призы участникам.
"Странная компания. Они там спиваются "вместе", старательно ностальгируя по совку?" – пошутил блогер Алексей Голобуцкий в личном Telegram-канале.
twitter.com/OlegTsarov
twitter.com/OlegTsarov
twitter.com/OlegTsarov
twitter.com/OlegTsarov
twitter.com/OlegTsarov
Скриншот
На XIX Международном телекинофоруме "Вместе" в Ялте попросили подвести итоги и вручить призы. Сделал это с удовольствием. pic.twitter.com/V5N8clZvKP— Олег Царев (@OlegTsarov) September 11, 2019
Вместе с актерами Андреем Стояновым, Александром Михайловым и Еленой Цыплаковой на XIX Международном телекинофоруме "Вместе" в Ялте. pic.twitter.com/B0ljlfE8UP— Олег Царев (@OlegTsarov) September 12, 2019
На закрытии XIX Международного телекинофорума "Вместе" в Ялте. Жаль, мои друзья разлетаются. Остаются теплые воспоминания pic.twitter.com/CD8A2d4xBV— Олег Царев (@OlegTsarov) September 13, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло видео с экс-нардепом Олегом Царевым, где он назвал Украину богатой страной и расхвалил ее политику.
Он также пожаловался на то, что его обманули российские оккупационные "власти" Крыма.
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