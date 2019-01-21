''Страна Моторолы, Гиви и Путина'': озвучено кардинальное различие Украины и России

Россияне гордятся бандитами из Донецкой и Луганской "народных республик" – ликвидированными главарем "ДНР" Александром Захарченко и лидерами оккупантов Арсением Павловым ("Моторолы") и Михаилом Толстых ("Гиви").

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", отметив в свою очередь, что для Украины герои – это бойцы, которые воюют, чтобы освободить нашу землю от агрессора.

"Современная Россия - это страна Чепиги, Мишкина, Моторолы, Гиви, Захарченко и, конечно, Путина", - подчеркнул он.

Моторола и Гиви

"Потому что Путин - на вершине этой бандитской пирамиды и большинство россиян гордится своим президентом. Других героев у россиян нет и быть не может: у аморального общества, у агрессивного преступного государства могут быть только аморальные, преступные кумиры. Об этом еще в Библии было написано, ничего нового", - отметил Портников.

Также журналист предложил сравнить российских героев с украинскими.

"Сравните их с ребятами, которые защищали Донецкий аэропорт, которые воевали, чтобы освободить нашу землю от агрессора. С теми, кто готов был отдать свою жизнь за нашу с вами свободу и безопасность, за будущее наших детей. И когда вы сравните, вы поймете, что Россию и Украину сегодня разделяют не километры государственной границы, а то расстояние, которое отделяет трусость от подвига, преступление от героизма, а зло - от добра", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ликвидация главарей "ДНР" и "ЛНР" позволила Кремлю создать из мертвых террористов "пантеон героев Донбасса".

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