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''Страна Моторолы, Гиви и Путина'': озвучено кардинальное различие Украины и России

1.1тЧитать материал на украинском

Россияне гордятся бандитами из Донецкой и Луганской "народных республик" – ликвидированными главарем "ДНР" Александром Захарченко и лидерами оккупантов Арсением Павловым ("Моторолы") и Михаилом Толстых ("Гиви").

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", отметив в свою очередь, что для Украины герои – это бойцы, которые воюют, чтобы освободить нашу землю от агрессора.

"Современная Россия - это страна Чепиги, Мишкина, Моторолы, Гиви, Захарченко и, конечно, Путина", - подчеркнул он.

Моторола и Гиви

Моторола и Гиви

"Потому что Путин - на вершине этой бандитской пирамиды и большинство россиян гордится своим президентом. Других героев у россиян нет и быть не может: у аморального общества, у агрессивного преступного государства могут быть только аморальные, преступные кумиры. Об этом еще в Библии было написано, ничего нового", - отметил Портников.

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Также журналист предложил сравнить российских героев с украинскими.

"Сравните их с ребятами, которые защищали Донецкий аэропорт, которые воевали, чтобы освободить нашу землю от агрессора. С теми, кто готов был отдать свою жизнь за нашу с вами свободу и безопасность, за будущее наших детей. И когда вы сравните, вы поймете, что Россию и Украину сегодня разделяют не километры государственной границы, а то расстояние, которое отделяет трусость от подвига, преступление от героизма, а зло - от добра", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ликвидация главарей "ДНР" и "ЛНР" позволила Кремлю создать из мертвых террористов "пантеон героев Донбасса".

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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Страна "Торнадо" Сашка билого, пашинского и палубия с Порошенко
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинские герои - Бандера и Шухевич. Россия гордится своими победами, а Украина своими поражениями. Для русских национальные герои - победители, а у украинцев - предатели, терпилы и пораженцы.
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Майский Вадим
Майский Вадим
Странный восхвалитель украинских героев, они что имён не имеют? Героев ЛДНР назвал, а украинские герои это просто собирательный образ, на полноценного героя никто не потянул? Какая то медвежья услуга получилась.
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