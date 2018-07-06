"Страна дураков": журналист показал, как воюют террористы "ДНР"

Террористы Донбасса несмотря на вступление в силу "хлебного" перемирия продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ.

В частности, как сообщается в сюжете "5 канала", активные боевые действия проводятся возле поселка Зайцево, который находится в Донецкой области.

"Как только на землю опускается ночь - в "стране дураков" закипает работа", - сказал военнослужащий ВСУ "Базальт".

К сумерек бойцы, которые обороняют Зайцево, пытаются успеть сделать все бытовые дела, поскольку после заката оккупанты начинают обстрелы позиций ВСУ, в частности, гремят пулеметы и автоматы. Также террористы часто "забрасывают мины".

При этом военные рассказали, что есть много провокаций со стороны террористов, но они получили команду не стрелять.

"Здесь есть два варианта. Или они действительно хотят увидеть, нет ли с нашей стороны каких-либо движений, разведывательных групп. Второй вариант - просто показать, что они здесь все-таки есть", - объяснил армеец Максим.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилось видео нового успеха защитников Украины на Донбассе.