Коммунальная война с кровавым исходом: все детали стрельбы в киевской многоэтажке

В Киеве на улице Чаадаева коммунальный конфликт между соседями перерос в стрельбу. В результате серьезно ранен житель дома, а стрелка забрала полиция. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Это не первый случай, когда выяснение отношений в ОСМД переходят от слов к физическим действиям. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Врачи боялись не довезти

История со стрельбой по соседям из-за коммунального конфликта потрясла многих украинцев. Житель одной из квартир Алексей Берестецкий вечером 6 ноября из своего автомата "Сайга" практически в упор дважды выстрелил в ногу своему соседу Николаю Бугаеву. Молодой мужчина потерял много крови из-за того, что пуля пробила артерию, а также у него разбита кость.

Алексей Берестецкий (слева) и Николай Бугаев (справа) Скрин видео

Берестецкий взял автомат и зарядил его Скрин видео

Жена Берестецкого буквально заталкивает его в квартиру Скрин видео

Врачи скорой опасались, что не довезут его до больницы. Однако им удалось собрать разбитую ногу киевлянина и зашить сосуды. Сейчас Николаю требуется кровь.

Сам Алексей Берестецкий, судя по его страничке в соцсети, родом с Луганска и является главой правления Центра социальной интеграции инвалидов БЛАГО, которую он сам и создал.

Конфликт начался, когда стрелка выгнали из правления ОСМД

А вот конфликт в ОСМД "Чаадаева, 2" в Киеве начался давно. Как рассказала OBOZREVATEL одна из жительниц дома, лет 10 назад управляющей компанией их дома был застройщик ТММ. Однако, когда они начали поднимать тарифы, то тот же Алексей Берестецкий со своей соседкой и еще одним соседом предложили организовать ОСМД, чтобы самим управлять домом.

"Правление ОСМД очень дружно жило. Берестецкий использовал помещение между нашим домом и соседним, устроил там спортклуб, видимо, ничего не платил и очень успешно строил свой бизнес. Однако самим домом никто толком не занимался. Вывозили мусор, убирали, но коммуникации за эти годы очень серьезно износились. И все это стало отражаться на жильцах", – рассказывает жительница.

Дом, где произошла стрельба Факты

Когда жильцы решили разобраться, куда деваются деньги, то возник конфликт. В результате Берестецкого с компанией отстранили. Но бывшая управляющая домом никаких документов, никаких счетов не передала. В результате дом оказался в серьезных долгах перед коммунальщиками.

Только за тепло дом должен 1,3 млн грн. От горячей воды люди решили просто отказаться из-за неразберихи с платежами, все перешли на бойлеры. За Берестецким якобы числился долг в 100 тыс грн. И тот же пострадавший Николай Бугаев, который является юристом, вместе с адвокатами подали в суд на должников. Апелляции длятся уже давно, и в ближайшее время должен был состояться суд.

Скандальный сосед вел себя агрессивно

По словам соседей, сам Алексей Берестецкий вел себя очень агрессивно. "Как-то он вроде даже напал на пожилую консьержку, разбил камеры видеонаблюдения и домофон на первом этаже. Но то, что он способен стрелять в человека, мы не ожидали", – говорит соседка.

Конфликт произошел возле щитовой Обозреватель

В последнюю неделю в дом на ул. Чаадаева полиция приезжал каждый день из-за странного поведения соседа.

"Нас не подключали к теплу из-за долгов, естественно с наступлением холодов люди начали включать все обогреватели, и полетело электричество в доме. Наш электрик стал проверять, в чем дело и выяснилось, что квартира Берестецких просто врезалась в общий кабель дома, а счетчик у них не крутился", – говорит жительница дома.

Электрика к щитку не подпускал Берестецкий, он накинулся на него с кулаками, порвал на нем одежду, запер на своем этаже и не выпускал, пока соседи не вызвали полицию. Только с правоохранителями эту квартиру удалось отключить, и под охраной полицейских электрик смог пройтись по другим этажам и провести проверку.

Соседи спустили окровавленного Николая на 1 этаж и передали врачам скорой Обозреватель

Подключался к соседям

На щиток повесили замок, составили акт и на следующий день представители дома поехали в ДТЕК. Однако у соседей Берестецких внезапно сгорела техника. Подозревая, что неспокойный сосед снова что-то натворил, соседи собрались на этаже. Оказалось, Берестецкие срезали замок. Туда же пришла жена Алексея с каким-то своим электриком.

Супруга Берестецкого скрин видео

Николай Бугаев не позволил им рыться в щитке. Во время разговора появился и сам Берестецкий. Судя по видео, он приказал жене отправить электрика, спокойно вошел в свою квартиру взял автомат, зарядил его, и под крики дочки "папа, не надо!" вышел и дважды выстрелил в Николая. Супруга Берестецкого на видео только после стрельбы стала заталкивать мужа в квартиру.

Теперь стрелок задержан. В полиции Киева сообщают, что ведут проверку, начать производство по ч.2 ст.15 и ч.1 ст. 115 УК Украины – покушение на убийство. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция увозит стрелка скрин видео

Жгут машины и выясняют отношения на кулаках

Конфликты в ОСМД возникают достаточно часто, и выяснение отношений с применением физической силы явление нередкое. Порой доходит и до поджога машин. OBOZREVATEL писал о ситуации в ЖК "Кришталеві джерела". Когда жильцы дома подали иск в суд на ОСББ, которую считают липовой, то у одной жительницы просто сожгли машину.

Были и прецеденты со стрельбой. Так год назад в Кривом Роге глава правления ОСМД стрелял в соседа. Конфликт разгорелся из-за собрания жильцов, на котором председателя хотели снять, подозревая его в каких-то махинациях. Тогда председатель взял травмат, пришел к соседям, которые сидели во дворе, и выстрелил одному из них в грудь.

Конфликт произошел во дворе дома в Кривом Роге newsone.ua

А глава ассоциации ОСМД и ЖСК Киева Константин Киричук рассказывает, что однажды ему пришлось даже подраться с председателем объединения дома, в котором он живет. В этом ОСМД тоже дело шло к смене руководства правления.

"Тогда председатель нам вечером отключил лифты. Дом большой, собралось человек 300, вызывали полицию. И после их отъезда произошла небольшая стычка, которую председатель сам и спровоцировал", - говорит Киричук. После смены правления ОСМД у этого дома также возник долг в 1,2 млн грн.

Также Киричук считает, что в подобных конфликтах всегда нужно помнить, что людям придется жить в одном доме. Если договориться по-хорошему не получается, то нужно идти в суд и все решать в юридическом порядке. "Возвращаться в 90-е никак нельзя. Но случай со стрельбой это, конечно, исключение. Часто проблемы дома накапливаются из-за плохого управления, бесхозяйственности, потом возникают долги. Люди привыкают не платить и переходят границы", – считает Киричук.

Новости В Киеве открылась приемная поддержки ОСМД и ЖСК

Что касается долгов, например, за тепло, из-за которых дом не подключали к отоплению, то есть еще один выход, считает Киричук. Перейти на альтернативное отопление, например, использовать полетные котельные или солнечные батареи. Конечно, отключиться от монополиста Теплокоммунэнерго будет непросто, но в принципе возможен и такой вариант. А долг реструктуризировать и выплачивать частями.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!