Бросили умирать на обочине: украинка попала в жуткую историю на Бали

Украинка Надежда Фурсенко 7 января попала в ДТП во время отдыха на острове Бали. Девушку с травмой головы и кровоизлиянием в мозг не могли прооперировать из-за проблем со страховой компанией.

Неизвестный предложил туристке подвезти на мотоцикле на вечеринку, а по дороге не справился с управлением и бросил девушку на обочине без сознания. О происшествии рассказал двоюродный брат пострадавшей Андрей Колесник на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, после аварии девушку заметили местные жители, которые ехали позади, и вовремя доставили ее в больницу. Однако из-за отсутствия нейрохирурга Надежду не смогли оперировать сразу.

Украинка попала в реанимацию во время отдыха на Бали Коллаж

На следующий день пострадавшую пришлось перевезти в другую клинику, потому что страховая компания не захотела оплачивать расходы по операции в предыдущей дорогой лечебнице. Родственник девушки утверждает, что у нее оформлен полис на 30 тысяч долларов.

"Но когда подошло время делать операцию, то средств от страховой так и не поступило. В это время Надюшу ввели в медикаментозную кому, подключили к системам поддержания жизни. Звонки в страховую оканчивались фразой мы обрабатываем запрос. Местными ребятами, которые с ней там были, собрали, отдолжили примерно 200 000 грн, чтоб таки начать операцию", – написал брат девушки.

Facebook Andy Kolesnyk

В четверг, 9 января, Надежду прооперировали благодаря усилиям неравнодушных украинцев и ее родственников. С помощью публикаций в социальных сетях брат девушки собрал почти всю сумму для оплаты больницы и проведения операции.

"Оценка состояния здоровья Надюши можно описать так: ухудшений и осложнений пока не выявлено. По словам врачей, она слышит, немного шевелила конечностями, но глаза еще не открывала и не говорила", – рассказал Андрей Колесник.

Facebook Andy Kolesnyk

Он отметил, что после множества обращений в страховую компанию там "прогарантировали часть выплат" и попросили документы от полиции о случившемся.

Facebook Nadya Fursenko

Facebook Nadya Fursenko

Facebook Nadya Fursenko

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская путешественница и блогерша скончалась в больнице после ДТП с мотоциклом, которое произошло на острове Бали. После инцидента у нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние, девушка впала в кому.

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