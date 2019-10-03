"Страх перед США": Шокин раскрыл детали расследования против сына Байдена

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что прекратил расследование в отношении сына вице-президента США Джо Байдена из-за давления Штатов.

Бывший глава ГПУ отметил, что прекратил расследование в отношении компании "Бурисма", членом совета директоров которой был Хантер Байден из-за "страха перед США", передает Fox News.

Телеканал сообщает, что у них есть записи адвоката американского президента Руди Джулиани, в которых Шокину настойчиво советовали не заниматься делом Байдена.

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"Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что надо ничего не делать", – говорится в материале.

В записках также утверждалось, что Шокину передали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Виктор Шокин Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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