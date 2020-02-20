Слезоточивый газ и водометы: как в полтавском селе готовятся к встрече украинцев из Уханя

В поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда из китайского Уханя везут эвакуированных украинцев, продолжаются противостояния местных жителей и полиции. Силовики начали применять слезоточивый газ.
Жители поселка рассказали OBOZREVATEL, что полиция трижды прорывала их кордон на пути к медцентру Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (для просмотра видео проскролльте вниз).
По словам протестующих, правоохранители БТРам растаскивали автомобили и трактора, которыми жители перекрыли дорогу.
Протесты на Полтавщине
Подслушано Новые Санжары
"Сейчас постепенно оттесняют наш кордон", – рассказал местный житель Андрей.
Мужчина сообщил, что люди против того, чтобы в их поселке размещали украинцев, эвакуированных из Уханя.
"Есть множество других мест. Почему нужно селить в нашем курортном городке?" – говорит он.
"Люди боятся, что сделают закрытую зону, кто нас будет лечить и защищать?!" – сказала нам местная жительница Марина.
Протесты на Полтавщине
Подслушано Новые Санжары
Протесты на Полтавщине
Подслушано Новые Санжары
По словам Андрея, силовики пока не предпринимали активных действий в отношении протестующих. "Однако использовали газовые баллончики. Сзади стоят водометы, БТРы. Их пока не использовали, но, думаю, скоро используют", – отметил он.
Местные жители блокируют проезд
Противостояния в Новых Санжарах
Анна Моргуль
Противостояния в Новых Санжарах
Анна Моргуль
По словам нашего собеседника, правоохранителей в поселке человек 200-300. Столько же протестующих.
"Пока они оттесняют нас. Мы же блокируем проход к санаторию. Никого из представителей власти на месте нет", – рассказал Андрей.
Протесты на Полтавщине
Подслушано Новые Санжары
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 февраля Украина планирует самолетом эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающее распространение эпидемия смертельного коронавируса.
Отмечается, что самолет, на котором эвакуируют украинцев из Китая, утром 20 февраля приземлится во Львовском аэропорту.
Появилась информация о том, что украинцев, которых собираются эвакуировать из Уханя, якобы разместят на две недели на карантин в санатории "Пролисок" в Киевской области. Это частный детский санаторий, который находится в элитном поселке Козин.
В Винниках Львовской области жители перекрыли въезд на территорию госпиталя из-за информации о том, что туда могут привезти украинцев, эвакуированных из Уханя.
В Тернопольской области также взбунтовались против размещения эвакуированных на территории региона. Депутаты облсовета назвали решение о дислокации украинцев и иностранцев в разных областях "геноцидом нашего народа".
В Минздраве заявили, что все места дислокации из-за подобной реакции засекретили.
Украинцы в сети раскритиковали граждан, которые протестуют против размещения в их регионах эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.
В правительстве заявили, что на борту самолета – 73 пассажира. Все они здоровы и прошли все необходимые процедуры
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