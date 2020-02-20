Слезоточивый газ и водометы: как в полтавском селе готовятся к встрече украинцев из Уханя

В поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда из китайского Уханя везут эвакуированных украинцев, продолжаются противостояния местных жителей и полиции. Силовики начали применять слезоточивый газ.

Жители поселка рассказали OBOZREVATEL, что полиция трижды прорывала их кордон на пути к медцентру Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (для просмотра видео проскролльте вниз).

По словам протестующих, правоохранители БТРам растаскивали автомобили и трактора, которыми жители перекрыли дорогу.

Протесты на Полтавщине Подслушано Новые Санжары

"Сейчас постепенно оттесняют наш кордон", – рассказал местный житель Андрей.

Мужчина сообщил, что люди против того, чтобы в их поселке размещали украинцев, эвакуированных из Уханя.

"Есть множество других мест. Почему нужно селить в нашем курортном городке?" – говорит он.

"Люди боятся, что сделают закрытую зону, кто нас будет лечить и защищать?!" – сказала нам местная жительница Марина.

Протесты на Полтавщине Подслушано Новые Санжары

Протесты на Полтавщине Подслушано Новые Санжары

По словам Андрея, силовики пока не предпринимали активных действий в отношении протестующих. "Однако использовали газовые баллончики. Сзади стоят водометы, БТРы. Их пока не использовали, но, думаю, скоро используют", – отметил он.

Местные жители блокируют проезд

Противостояния в Новых Санжарах Анна Моргуль

Противостояния в Новых Санжарах Анна Моргуль

По словам нашего собеседника, правоохранителей в поселке человек 200-300. Столько же протестующих.

"Пока они оттесняют нас. Мы же блокируем проход к санаторию. Никого из представителей власти на месте нет", – рассказал Андрей.

Протесты на Полтавщине Подслушано Новые Санжары

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