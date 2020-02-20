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20 февраля • обновлено в 13:05
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Александр Китраль
Александр Китраль
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Слезоточивый газ и водометы: как в полтавском селе готовятся к встрече украинцев из Уханя

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В поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда из китайского Уханя везут эвакуированных украинцев, продолжаются противостояния местных жителей и полиции. Силовики начали применять слезоточивый газ.

Жители поселка рассказали OBOZREVATEL, что полиция трижды прорывала их кордон на пути к медцентру Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (для просмотра видео проскролльте вниз).

По словам протестующих, правоохранители БТРам растаскивали автомобили и трактора, которыми жители перекрыли дорогу.

Протесты на Полтавщине

Протесты на Полтавщине

Подслушано Новые Санжары

"Сейчас постепенно оттесняют наш кордон", – рассказал местный житель Андрей.

Мужчина сообщил, что люди против того, чтобы в их поселке размещали украинцев, эвакуированных из Уханя.

"Есть множество других мест. Почему нужно селить в нашем курортном городке?" – говорит он.

"Люди боятся, что сделают закрытую зону, кто нас будет лечить и защищать?!" – сказала нам местная жительница Марина.

Протесты на Полтавщине

Протесты на Полтавщине

Подслушано Новые Санжары

Протесты на Полтавщине

Протесты на Полтавщине

Подслушано Новые Санжары

По словам Андрея, силовики пока не предпринимали активных действий в отношении протестующих. "Однако использовали газовые баллончики. Сзади стоят водометы, БТРы. Их пока не использовали, но, думаю, скоро используют", – отметил он.

Местные жители блокируют проезд

Местные жители блокируют проезд

Противостояния в Новых Санжарах

Противостояния в Новых Санжарах

Анна Моргуль

Противостояния в Новых Санжарах

Противостояния в Новых Санжарах

Анна Моргуль

По словам нашего собеседника, правоохранителей в поселке человек 200-300. Столько же протестующих.

"Пока они оттесняют нас. Мы же блокируем проход к санаторию. Никого из представителей власти на месте нет", – рассказал Андрей.

Протесты на Полтавщине

Протесты на Полтавщине

Подслушано Новые Санжары

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Коронавирус Эксклюзив
Место
Украина Полтава
Тег
Национальная полиция Украины
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