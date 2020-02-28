Столкновения на "Барабашово" в Харькове: озвучены новые данные

Массовые столкновения со стрельбой в Харькове возле рынка "Барабашово" стали следствием выяснения отношений между мэром Геннадием Кернесом и народным депутатом Александром Фельдманом.

Об этом заявил в эфире ObozTV глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер. По его словам, "кто виноват, а кто нет, будет устанавливать суд".

"Задержаны 53 человека, сейчас решается вопрос относительно их дальнейшего участия в уголовном производстве", - рассказал он.

"Я считаю, что конфликт в "Барабашово" - пространство для выяснения отношений между двумя лицами - мэром Харькова Кернесом и народным депутатом Украины Фельдманом. Я не буду занимать сторону ни Кернеса, ни Фельдмана", - подчеркнул Кучер.

Глава ХОГА пообещал не допустить подобных столкновений в будущем.

"Я обязан реагировать на бесправие, которое сейчас творится на территории города Харькова и Харьковской области. Привлекаются туда харьковчане, которые принимают участие, есть предприниматели, которые обороняют свои места, чтобы зарабатывать денежные средства, есть и другие непонятные лица", - рассказал он.

По словам Кучера, "если причастны высшие должностные лица региона, они должны нести ответственность".

Глава ХОГА также добавил, что рынок "Барабашово" на сегодняшний день не закрыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Харькове возле ТЦ "Барабашово" произошли массовые столкновения, в которых пострадали люди.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что коммунальщики пытались демонтировать арку на въезде на рынок, которая якобы мешала строительству дороги. Кернес подчеркнул, что через незаконный рынок пройдет дорога, но предпринимателям выделят другие места.

Председатель ХОГА Алексей Кучер сообщил, что в пятницу, 28 февраля, уезжает в Киев, чтобы доложить о ситуации президенту Владимиру Зеленскому.

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