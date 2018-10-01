''Стол заминирован'': в сети посмеялись над тем, как Захарченко предсказал свою смерть

В донецком кафе "Сепар", где в результате взрыва погиб экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко, на столе террориста всегда в его отсутствие стояла табличка с надписью "стол заминирован".

Об этом стало известно после выхода в эфир российского телеканала видео взрыва в заведении. Соответствующую табличку показал корреспондент пропагандистов.

Такое совпадение рассмешило пользователей социальных сетей, они начали активно комментировать "предсказание" террориста.

"На это чудо можно смотреть вечно! Табличка сработала! Браво!"﻿ "Стол заминирован. Ирония судьбы однако﻿", "Жесткий жизненный троллинг - стол заминирован", "Тупому долго не доходило, что стол заминирован", "Черный юморок, конечно", "Очень иронично", "Оказывается, просто стол был заминирован. Наконец-то теракт расследован", "Ну сколько раз можно было предупреждать", - смеются они.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко.