''Стол заминирован'': в сети посмеялись над тем, как Захарченко предсказал свою смерть

В донецком кафе "Сепар", где в результате взрыва погиб экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко, на столе террориста всегда в его отсутствие стояла табличка с надписью "стол заминирован".
Об этом стало известно после выхода в эфир российского телеканала видео взрыва в заведении. Соответствующую табличку показал корреспондент пропагандистов.
Такое совпадение рассмешило пользователей социальных сетей, они начали активно комментировать "предсказание" террориста.
"На это чудо можно смотреть вечно! Табличка сработала! Браво!" "Стол заминирован. Ирония судьбы однако", "Жесткий жизненный троллинг - стол заминирован", "Тупому долго не доходило, что стол заминирован", "Черный юморок, конечно", "Очень иронично", "Оказывается, просто стол был заминирован. Наконец-то теракт расследован", "Ну сколько раз можно было предупреждать", - смеются они.
Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко.