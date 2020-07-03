Стоимость детской жизни: как "Охматдет" стал площадкой для коррупции и откатов

Больница "Охматдет" оказалась в центре коррупционного скандала: за оборудование для медучреждения заплатили на 16,6 млн грн больше, чем могли бы.

Об этом говорится в статье ZN.UA. В распоряжении издания оказались документы, свидетельствующие о том, что медицинское оборудование для "Охматдета" генеральным подрядчиком строительства "Риола-Модуль" было закуплено втридорога.

Документы показывают, что принцип "оптом дешевле" работает далеко не всегда. Когда речь идет о таком крупном строительстве, как "Охматдет", и в договоре с генподрядчиком – строительной фирмой – в одну кучу свалены как собственно стройка, так и неконкурентная закупка специализированного медицинского оборудования, оптом часто оказывается в разы дороже.

Далее приводим полный текст статьи:

"А ведь на сэкономленные деньги, которых государству всегда не хватает, можно спасти не одну детскую жизнь. Это, как выясняется, не интересует ни Минздрав, ни уполномоченного им заказчика строительства ГП "Укрмедпроектбуд", ни генподрядчика ООО "Риола-Модуль ЛТД", к которому имеет отношение вновь назначенный министр Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Но обо всем по порядку.

Настоящее

С 2016 года генеральным подрядчиком строительства "Охматдет" является ООО "Риола-Модуль ЛТД" – строительная фирма, в которой, согласно декларации 2019 года, нынешний министр экологии работал заместителем директора и получал зарплату. А значит, точно знает стратегию этого предприятия.

29 ноября 2019-го ГП "Укрмедпроектбуд" подписало с "Риола-Модуль ЛТД" новый договор на достройку второго пускового комплекса "Охматдет". Стоимость соглашения – 792,4 млн гривен. Из них стоимость строительно-монтажных работ – 516 925 418,72 грн. Оборудования – 275 564 455,5 грн. Срок действия – до 20 октября 2020 года. Закупка была проведена по переговорной процедуре. Заказчик сослался на статью 35 Закона "О публичных закупках" – потребность осуществить дополнительную закупку у того же поставщика в целях унификации, стандартизации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами или технологиями.

Очередной договор с очередной выплатой "Риоле-Модуль" шел одним махом на все – строительные и монтажные работы, закупку канализационных труб, переключателей, розеток и т.д. Всего 655 позиций. В одной куче со всем этим – медицинское оборудование. Его, мол, надо монтировать, и никто, кроме строителей, с этим не справится. Объяснение простое, но не выдерживающее критики. У официальных представителей крупнейших производителей медоборудования есть собственные обученные инженерные группы, которых к монтажу оборудования допускают только после получения сертификата. Юрисдикция же строителя, грубо говоря, — водопроводные трубы и розетки.

Один поставщик – это всегда убытки для государства. Но заказчик, зная об этом, пошел на такой договор. Почему?

На самом деле это очень распространенная практика, когда в реконструкцию и строительство вписывают то, на что не хотят проводить тендерные процедуры. Закупка выводится на одного подрядчика, который может покупать, что хочет, поскольку коммерческая фирма тендер проводить не обязана. В общей куче при этом прячется купленное втридорога оборудование.

Не верите? Ну, например, ГП "Укрмедпроектбуд", среди прочего согласовало закупку "Риолой-Модуль ЛТД" медицинских консолей, использующихся как операционные. Шесть комплектов консолей к системе подачи медицинских газов Movita lift (анестезиологическая), по пять комплектов Agila lift (инфузионная) и Movita lift (хирургическая), согласно смете в договоре, обошлись государству в общую сумму 15,5 млн грн.

Скорее всего, оборудование уже закуплено и устанавливается. Его спецификация неизвестна. Известно, что один из ведущих мировых производителей медицинского оборудования Trumpf Medical, желавший принять участие в тендере, обращался как к заказчику, так и к поставщику с просьбой ее уточнить, и пытался убедить Минздрав и ГП "Укрмедпроектбуд" в том, что строительство и поставку медтехники для экономии бюджета необходимо разделить.

Ответа так и не получил. А потому свое предложение подал ГП "Укрмедпроектбуд" в максимальной комплектации. Несмотря на это, согласно коммерческому предложению, указанные в смете медицинские консоли обошлись бы государству в 5,5 млн грн. То есть экономия только на медицинских консолях составила бы 10 млн грн или около 65% от согласованной сметой суммы.

Далее, согласно утвержденной смете, закупка операционных светильников "Риолой-Модуль" обошлась государству в 15,7 млн грн. Сумма предложения от Trumpf Medical составляет 9,1 млн грн. Разница – 6,6 млн грн. Экономия могла бы составить около 42% от цены, указанной в смете. (Редакция располагает письмами, подтверждающими готовность Trumpf Medical поставить оборудование по более низким ценам).

zn.ua

zn.ua

zn.ua

zn.ua

zn.ua

zn.ua

zn.ua

zn.ua

zn.ua

Только на медицинских консолях и светильниках государство сэкономило бы 16,6 млн грн! Сколько детских жизней можно было бы спасти за эти деньги?

Например, этой суммы хватило бы, чтобы на полтора года закрыть потребность в дополнительных лекарствах, реагентах и затратных материалах, которые фонд "Таблеточки" сейчас покупает для онкогематологических отделений и лаборатории "Охматдет". Сэкономленные средства фонд мог бы потратить на закупку того же оборудования – например, системы нейронавигации для операций на головном и спинном мозге для отделения детской нейрохирургии того же "Охматдет" и рентгеновской установки для облучения препаратов донорской крови во Львове (стоимость этих двух единиц оборудования, по предварительным оценкам, составляет 16–17 млн грн).

Таким образом дети, которым проводят операции на головном мозге в "Охматдет" (более 200 в год) и которым переливают кровь во Львове (более 400 в год), были бы защищены от дополнительных осложнений лечения.

Даже одна спасенная детская жизнь стоит того, чтобы попытаться найти вариант закупки медицинского оборудования на средства госбюджета хотя бы по рыночной стоимости, не говоря уже о том, чтобы дешевле. Однако предложения одного из ведущих производителей медтехники Trumpf Medical (официальным представителем которого в Украине является ООО "Стальмед"), в этом году закончившего, например, монтаж оборудования во всех четырех операционных нового госпиталя "Оберіг" (в том числе консолей и светильников), а также операционной в больнице Государственного управления делами, были проигнорированы. ГП "Укрмедпроектбуд" даже не попытался сэкономить бюджет, разбив закупку и хотя бы часть товаров выставив на нормальные торги.

Передача закупки специализированного медицинского оборудования генеральному подрядчику в рамках договора на предоставление услуг выглядит как попытка избежать открытых и конкурентных процедур, которые позволили бы существенно уменьшить расходы из госбюджета при неизменном качестве товаров. И это мы только оборудование для операционных проанализировали. А если бы залезли в стройматериалы?

Прошлое

Говорят, идея построить "Детскую больницу будущего" у Екатерины Ющенко появилась после того, как они с мужем всю ночь просидели в "Охматдет" над заболевшей дочерью. Сначала тогдашняя первая леди задумалась о том, чтобы достроить и перестроить "Охматдет". Затем ее убедили, что надо строить новую современную больницу, а не реконструировать старые стены. Строили-строили, да так и не построили.

По крайней мере совсем не то, на что в конце 2005 года скидывались по "пять гривен" многие украинцы. В 2014-м обнаружилось, что во Львове открылся (и работает по сей день) Центр медицинских инноваций NOVO — коммерческая структура, созданная на базе Львовской коммунальной городской детской клинической больницы, единственным учредителем которой является благотворительный фонд "Детская больница будущего". Всеукраинская больница будущего для детей осталась в прошлом.

Строительство Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" началось в 2011 году. В 2013-м оно было остановлено из-за отсутствия финансирования. В апреле 2015 года Кабмин утвердил передачу строительства нового центра на баланс Минздрава. Его заказчиком выступает ГП "Укрмедпроектбуд". В 2016-м строительство было возобновлено. Позже работы разделили на два пусковых комплекса, а в мае 2019-го было принято решение о дополнительном выделении третьего пускового комплекса.

Первый пусковой комплекс был сдан в эксплуатацию в 2018 году.

11 декабря 2019 года Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", согласно которому на строительство "Охматдет" было выделено 200 млн гривен из Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта. Этот закон, как отмечали в пресс-службе президента, должен был ускорить достройку детской больницы "Охматдет" на четыре-пять месяцев. Второй пусковой комплекс "Охматдет" в офисе президента обещали торжественно открыть 1 июня. Однако из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли на конец июля.

На строительные работы по третьему пусковому комплексу (самая большая проектная площадь) тендер еще не объявляли. Следовательно, когда будет завершено строительство "Охматдет", пока нельзя сказать даже приблизительно. Финансирования вечным стройкам всегда не хватает.

Справка

ГП "Укрмедпроектбуд" с ноября 2016 года руководит Богдан Боруховский. Главврач "Охмадет" и замминистра Минздраав – Ирина Садовяк. О злоупотреблениях при строительстве "Охматдет" не раз писали "Наші гроші".

ООО "Риола-Модуль ЛТД" с уставным капиталом 375 гривен принадлежит ивано-франковцу Владимиру Духовичу, который ранее был партнером по ООО "НПО "Стальконструкция" (компания С.Таруты) Романа Абрамовского – экс-замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ и нынешнего министра Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

После ухода из компании С.Таруты Абрамовский работал заместителем директора ООО "Риола-Модуль ЛТД". В 2019 году Абрамовский получил в этой компании 252 337 грн зарплаты: декларация.

Кроме того, Абамовский раньше имел корпоративные права (которые передал жене) на ПрАТ "Київгідромонтаж", ООО "Корнел Україна". Эти организации, как и ООО "Риола-Модуль ЛТД", зарегистрированы по одному адресу – 07300, Киевская область, Вышгородский район, город Вышгород, улица Шлюзовая, 4.

ZN.UA обратилось в ООО "Риола-Модуль" с иформационным запросом, с просьбой уточнить комплектацию, количество и цену, по которой были закуплены медицинские консоли и операционные светильники. Однако ответа так и не получило.

"Риола-Модуль" явно нажилась на государстве и, возможно, поделилась с заказчиком. А это, между прочим, статья.

Редакция просит считать данный материал сообщением о совершении уголовного правонарушения с соответствующей квалификацией и проведением судебного расследования. В издании уточнили, что готовы предоставить имеющиеся материалы и оказать помощь следствию".