Стоим! ВСУ отбились от атак террористов на Донбассе: есть раненый

На Донбассе в среду, 21 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате чего ранения получил один украинский военный, передает пресс-центр ООС.

ВСУ на Донбассе "24"

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов не зафиксировали.

С начала текущих суток, 22 августа, боевики дважды обстреляли позиции ООС – вблизи Водяного и Новотроицкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области Объединенные силы провели масштабную тренировку авиации и противовоздушной обороны.

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