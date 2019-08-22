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Стоим! ВСУ отбились от атак террористов на Донбассе: есть раненый

1.3т Читать материал на украинском

На Донбассе в среду, 21 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате чего ранения получил один украинский военный, передает пресс-центр ООС.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"24"

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

  • неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Авдеевки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов не зафиксировали.

С начала текущих суток, 22 августа, боевики дважды обстреляли позиции ООС – вблизи Водяного и Новотроицкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области Объединенные силы провели масштабную тренировку авиации и противовоздушной обороны.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Wick John
Wick John
Почему не пишите сколько раз укро нацистская армия нарушила перемирие?
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