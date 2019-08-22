Стоим! ВСУ отбились от атак террористов на Донбассе: есть раненый

На Донбассе в среду, 21 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.
Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате чего ранения получил один украинский военный, передает пресс-центр ООС.
ВСУ на Донбассе
"24"
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:
неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов не зафиксировали.
С начала текущих суток, 22 августа, боевики дважды обстреляли позиции ООС – вблизи Водяного и Новотроицкого.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области Объединенные силы провели масштабную тренировку авиации и противовоздушной обороны.
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