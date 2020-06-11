Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве
Одесскому активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также незаконном ношении холодного оружия.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Напомним, что для этого его 11 июня вызвали в СБУ, где также собралась небольшая акция в поддержку активиста.
"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 – умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия. Несмотря на то, что не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим", – написал Стерненко.
Кроме этого, активист добавил, мол, относительно ношения оружия, а именно ножа, "есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием".
Он отметил, что подозрение ему зачитал следователь СБУ Дмитрий Кувачов в присутствии прокурора Николая Бозовуляка.
Со своей стороны Служба безопасности Украины обнародовала официальное сообщение по делу одесского активиста. В частности, учитывая материалы производства и проведенные экспертизы, по согласованию с Офисом генерального прокурора Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).
"Расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, СБУ подчеркивает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства", – говорится в сообщении.
В Telegram-канале пресс-служба ведомства опубликовала данные о разногласиях в деле, в частности, в показаниях активиста и том, что удалось выяснить следователям.
В частности, отмечается, что в день инцидента, 7 февраля 2018-го, нападавшие Кузнецов и Исайкул хотели "запугать и нанести телесные повреждения" Стерненку. Их действия квалифицировали по ч. 4 ст. 296 УК. Защищаясь, добавляют в СБУ, активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой – наносил удары ножом. В результате Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов – проникающее колото-резаное ранение живота.
"Отмечаем, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона. Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на активиста считается законченным – его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти", – констатируют следователи.
Они напомнили, что тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть, подчеркивают в СБУ, заявления о том, что активист якобы "ранил Кузнецова во время самообороны, а потом никаких ран не наносил, не соответствуют действительности". А проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве.
Также, по данным следователей, "сомнительно выглядят слова Стерненко о том, что он нанес смертельные ранения ножом", который якобы отобрал у нападающих. Ведь, уверяют в ведомстве, активист лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн трансляции в сети Facebook с места происшествия.
"Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил. Так же, как и ни одно расследование не можете быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов. В то же время напоминаем, что лицо является виновным в случае, если его вина доказана в суде", – резюмировали в СБУ.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе 7 февраля 2018 года напали на гражданского активиста, бывшего главу местного "Правого сектора" Сергея Стерненко.
Позже в сети появились подробности покушения на Стерненко.
Генпрокуратура Украины объявила о подозрении одесскому активисту Сергею Стерненко, который смертельно ранил нападавшего в мае 2018 года.
Под стенами главного следственного отдела СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве 18 мая 2020 года сотни людей провели акцию "Руки прочь от Стерненко" – в поддержку одесского активиста "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его вызывали на допрос, чтобы, как предполагал он сам, вручить подозрение в убийстве.
9 июня Служба безопасности Украины вызвала Стерненко для вручения письменного подозрения.
Андрей Радионов, который возглавлял группу прокуроров по делу одесского активиста Сергея Стерненко, отказался подписывать подозрение, полученное от следователя СБУ.
11 июня активисту Сергею Стерненку вручили постановление о принудительном приводе в СБУ для получения уведомления о подозрении в самозащите.