СБУ же опубликовала данные о разногласиях в деле, в частности, в показаниях активиста и том, что удалось выяснить следователям

Сам активист все обвинения отрицает и собирается доказывать свою правоту в суде

Перед этим правоохранители пришли к нему домой и вручили постановление о принудительном приводе в СБУ, где он должен был получить уведомление о подозрении в самозащите

Одесскому активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а также незаконном ношении холодного оружия.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Напомним, что для этого его 11 июня вызвали в СБУ, где также собралась небольшая акция в поддержку активиста.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 – умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия. Несмотря на то, что не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим", – написал Стерненко.

Сергей Стерненко

Кроме этого, активист добавил, мол, относительно ношения оружия, а именно ножа, "есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием".

Он отметил, что подозрение ему зачитал следователь СБУ Дмитрий Кувачов в присутствии прокурора Николая Бозовуляка.

Скриншот Facebook Сергія Стерненка

Со своей стороны Служба безопасности Украины обнародовала официальное сообщение по делу одесского активиста. В частности, учитывая материалы производства и проведенные экспертизы, по согласованию с Офисом генерального прокурора Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

"Расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, СБУ подчеркивает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале пресс-служба ведомства опубликовала данные о разногласиях в деле, в частности, в показаниях активиста и том, что удалось выяснить следователям.

"Дело Стерненко" Telegram-канал СБУ

В частности, отмечается, что в день инцидента, 7 февраля 2018-го, нападавшие Кузнецов и Исайкул хотели "запугать и нанести телесные повреждения" Стерненку. Их действия квалифицировали по ч. 4 ст. 296 УК. Защищаясь, добавляют в СБУ, активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой – наносил удары ножом. В результате Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов – проникающее колото-резаное ранение живота.

"Дело Стерненко" Telegram-канал СБУ

"Отмечаем, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию необходимая оборона. Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на активиста считается законченным – его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти", – констатируют следователи.

"Дело Стерненко" Telegram-канал СБУ

Они напомнили, что тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть, подчеркивают в СБУ, заявления о том, что активист якобы "ранил Кузнецова во время самообороны, а потом никаких ран не наносил, не соответствуют действительности". А проведенная во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве.

Также, по данным следователей, "сомнительно выглядят слова Стерненко о том, что он нанес смертельные ранения ножом", который якобы отобрал у нападающих. Ведь, уверяют в ведомстве, активист лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн трансляции в сети Facebook с места происшествия.

"Дело Стерненко" Telegram-канал СБУ

"Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил. Так же, как и ни одно расследование не можете быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов. В то же время напоминаем, что лицо является виновным в случае, если его вина доказана в суде", – резюмировали в СБУ.

Скриншот Facebook Сергея Стерненко

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