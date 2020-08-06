Стерненко смягчили меру пресечения: что решил суд

Дарья Дурова Расследования 21:16, 6.08.2020 Обновлено: 21:21, 6.08.2020

Меру пресечения Сергею Стерненко, обвиняемого в убийстве человека, продлили до 21 сентября.

Речь идет о ночном домашнем аресте с 21:00 до 6:00, сообщил подозреваемый на своем Telegram-канале.

Решение о смягчении меры пресечения принял Шевченковский районный суд Киева 6 августа.

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