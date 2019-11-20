СБУ готовит подозрение одесскому активисту: что известно по скандальному делу

Служба безопасности Украины принимает меры для сообщения о подозрении экс-руководителю отделения "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко.
Об этом заявила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Украинских новостей". Журналисты издания спросили, сообщало ли ведомство о подозрении активисту.
"На данный момент в рамках уголовного производства проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на сообщение лицу о подозрении", – сказано в ответе.
СБУ напомнила, что расследует дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.
Сергей Стерненко
facebook.com/sternenko
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первое нападение на Стерненко произошло в феврале 2018 года. Тогда мужчина получил множество ссадин на лиц и порез руки. 1 мая неизвестные в Одессе выстрелили ему в затылок.
Поздно вечером 24 мая 2018 года в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.
Парень нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот умер на месте ЧП. Как заявляет Стерненко, он действовал якобы в рамках самообороны.
Позже выяснилось, что задержанный полицией участник нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" проходит по делу как свидетель.
Стерненко взяли под охрану сотрудники полиции особого назначения.
В мае 2019 года в полиции заявили, что ряд вещественных доказательств в делах о покушении на активистов в Одесской области, в частности на Стерненко, исчезли.
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