СБУ готовит подозрение одесскому активисту: что известно по скандальному делу

Служба безопасности Украины принимает меры для сообщения о подозрении экс-руководителю отделения "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко.

Об этом заявила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Украинских новостей". Журналисты издания спросили, сообщало ли ведомство о подозрении активисту.

"На данный момент в рамках уголовного производства проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на сообщение лицу о подозрении", – сказано в ответе.

СБУ напомнила, что расследует дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.

Сергей Стерненко facebook.com/sternenko

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