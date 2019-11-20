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20 ноября • обновлено в 22:25
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СБУ готовит подозрение одесскому активисту: что известно по скандальному делу

1.1т
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Служба безопасности Украины принимает меры для сообщения о подозрении экс-руководителю отделения "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко.

Об этом заявила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Украинских новостей". Журналисты издания спросили, сообщало ли ведомство о подозрении активисту.

"На данный момент в рамках уголовного производства проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на сообщение лицу о подозрении", – сказано в ответе.

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СБУ напомнила, что расследует дело Стерненко как убийство и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.

Сергей Стерненко

Сергей Стерненко

facebook.com/sternenko

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Персона
Сергей Стерненко
Место
Украина Одесса
Теги
Служба безопасности Украины убийство
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