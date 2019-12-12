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12 декабря • обновлено в 23:22
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"Другая страна, которую никогда не признаем": Зеленский четко объяснил план со стеной на Донбассе

1.3т
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Возведение стены на границе с оккупированным Донбассом является последним планом для Украины, который может быть применен лишь в случае, если все другие планы не сработают.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который в четверг, 12 ноября, пришел на эфир политического ток-шоу "Право на владу".

"Для меня лично это не вариант. Но, к несчастью, мы должны понимать и должны двигаться. 5 лет ждать, стрелять и терять наших украинцев ми не собираемся", – сказал украинский лидер.

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На вопрос о социальных выплатах он ответил: "Если будет стена – все, это другая страна, которую мы никогда, вы понимаете, не признаем...

Мы детально прорабатывали эти планы. Если стена – нам нужно будет создать все условия, чтобы украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях и которые ощущают себя действительно украинцами, чтобы они приехали к нам".

Зеленский добавил, что в случае ограждения оккупированных территорий это будет "другая местность, на которой будут только боевики".

"Другая страна, которую никогда не признаем": Зеленский четко объяснил план со стеной на Донбассе

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подтвердил, что подал руку главе РФ Владимиру Путину на саммите "нормандского формата".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика переговоры по Донбассу
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