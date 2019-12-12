"Другая страна, которую никогда не признаем": Зеленский четко объяснил план со стеной на Донбассе

Возведение стены на границе с оккупированным Донбассом является последним планом для Украины, который может быть применен лишь в случае, если все другие планы не сработают.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который в четверг, 12 ноября, пришел на эфир политического ток-шоу "Право на владу".

"Для меня лично это не вариант. Но, к несчастью, мы должны понимать и должны двигаться. 5 лет ждать, стрелять и терять наших украинцев ми не собираемся", – сказал украинский лидер.

На вопрос о социальных выплатах он ответил: "Если будет стена – все, это другая страна, которую мы никогда, вы понимаете, не признаем...

Мы детально прорабатывали эти планы. Если стена – нам нужно будет создать все условия, чтобы украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях и которые ощущают себя действительно украинцами, чтобы они приехали к нам".

Зеленский добавил, что в случае ограждения оккупированных территорий это будет "другая местность, на которой будут только боевики".

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подтвердил, что подал руку главе РФ Владимиру Путину на саммите "нормандского формата".

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