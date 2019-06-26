В партии Смешко ''засветился'' ставленник российского олигарха

В списке партии Игоря Смешко "Сила и честь" оказался человек российского олигарха – смотрящий в "Аграрном фонде" Денис Пугач.
Он занимает 25 место в партийном списке "Силы и чести" – эта информация уже опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии. В официальной биографии Дениса Пугача указано, что он является советником главы правления "Аграрного фонда".
При этом с компанией аффилирован и одиозный российский олигарх Алексей Федорычев. Он известен своими инвестициями в агропромышленный сектор.
К слову, еще в апреле 2018 года Федорычев попал в поле зрения НАБУ, где его объявили в розыск. Олигарх знаменит своими вложениями в футбольные клубы – он спонсирует ФК "Монако", а также владеет московским клубом "Динамо".
Денис Пугач
Удостоверение Пугача
Денис Пугач же является "смотрящим" в фонде со стороны российского предпринимателя. Он регулярно летает в Монако (где и проживает Федорычев), а также в Вену (Австрия), где находится украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
Алексей Федорычев
Латифундист
По информации OBOZREVATEL, 25 место в списке партии “Сила и честь” Пугачу купили за 1 миллион долларов. В случае прохождения политической силы в парламент за место заплатят еще 1 миллион.
Изначально же в партии Смешка требовали за место 3 миллиона долларов. Финансовую часть расходов оплатит российский олигарх.
Это отнюдь не первая информация о покупке мест в списке Игоря Смешко. В политической силе находятся бывшие “кучмисты”, сотрудники спецслужб, действующие депутаты и одиозные экс-чиновники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
После выдвижения Смешко на выборы президента Украины всплыла информация о громких скандалах, в которых он замешан.
К примеру, стало известно, что он держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными. Кроме того, Смешко до сих пор владеет орденом Дружбы народов (Российская Федерация).
Экс-глава СБУ Николай Маломуж рассказал, что в свое время Смешко был назначен на должность главы СБУ как креатура Виктора Медведчука накануне президентских выборов 2004 года.
Журналистка Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что Смешкопродает места в своей политической силе по впечатляющим ценам. Более того, рекламу он размещает даже в газете бесплатных объявлений.
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