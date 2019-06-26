В партии Смешко ''засветился'' ставленник российского олигарха

В списке партии Игоря Смешко "Сила и честь" оказался человек российского олигарха – смотрящий в "Аграрном фонде" Денис Пугач.

Он занимает 25 место в партийном списке "Силы и чести" – эта информация уже опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии. В официальной биографии Дениса Пугача указано, что он является советником главы правления "Аграрного фонда".

При этом с компанией аффилирован и одиозный российский олигарх Алексей Федорычев. Он известен своими инвестициями в агропромышленный сектор.

К слову, еще в апреле 2018 года Федорычев попал в поле зрения НАБУ, где его объявили в розыск. Олигарх знаменит своими вложениями в футбольные клубы – он спонсирует ФК "Монако", а также владеет московским клубом "Динамо".

Денис Пугач Facebook

Удостоверение Пугача

Денис Пугач же является "смотрящим" в фонде со стороны российского предпринимателя. Он регулярно летает в Монако (где и проживает Федорычев), а также в Вену (Австрия), где находится украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Алексей Федорычев Латифундист

По информации OBOZREVATEL, 25 место в списке партии “Сила и честь” Пугачу купили за 1 миллион долларов. В случае прохождения политической силы в парламент за место заплатят еще 1 миллион.

Изначально же в партии Смешка требовали за место 3 миллиона долларов. Финансовую часть расходов оплатит российский олигарх.

Это отнюдь не первая информация о покупке мест в списке Игоря Смешко. В политической силе находятся бывшие “кучмисты”, сотрудники спецслужб, действующие депутаты и одиозные экс-чиновники.

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