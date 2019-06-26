ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости расследований

В партии Смешко ''засветился'' ставленник российского олигарха

876Читать материал на украинском

В списке партии Игоря Смешко "Сила и честь" оказался человек российского олигарха смотрящий в "Аграрном фонде" Денис Пугач.

Он занимает 25 место в партийном списке "Силы и чести" эта информация уже опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии. В официальной биографии Дениса Пугача указано, что он является советником главы правления "Аграрного фонда".

При этом с компанией аффилирован и одиозный российский олигарх Алексей Федорычев. Он известен своими инвестициями в агропромышленный сектор.

К слову, еще в апреле 2018 года Федорычев попал в поле зрения НАБУ, где его объявили в розыск. Олигарх знаменит своими вложениями в футбольные клубы – он спонсирует ФК "Монако", а также владеет московским клубом "Динамо".

Денис Пугач

Денис Пугач

Facebook

Удостоверение Пугача

Удостоверение Пугача

Новости
Коррупция и схемы на таможне: в партию Смешко попал скандальный кандидат

Денис Пугач же является "смотрящим" в фонде со стороны российского предпринимателя. Он регулярно летает в Монако (где и проживает Федорычев), а также в Вену (Австрия), где находится украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Алексей Федорычев

Алексей Федорычев

Латифундист

По информации OBOZREVATEL, 25 место в списке партии “Сила и честь” Пугачу купили за 1 миллион долларов. В случае прохождения политической силы в парламент за место заплатят еще 1 миллион.

Изначально же в партии Смешка требовали за место 3 миллиона долларов. Финансовую часть расходов оплатит российский олигарх.

Это отнюдь не первая информация о покупке мест в списке Игоря Смешко. В политической силе находятся бывшие “кучмисты”, сотрудники спецслужб, действующие депутаты и одиозные экс-чиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Игорь Смешко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019кандидат
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel