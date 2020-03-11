Статуя убила девочку в Запорожье: родителям заплатили 100 тысяч, а в городе назревает бунт

В Запорожье 12 марта проведут в последний путь восьмилетнюю Анну Ждан, которая погибла в парке "Дубовый гай" от падения скульптуры "Маша и Медведь".

При этом власти выплатили семье погибшей 100 тысяч гривен компенсации и создали специальную комиссию по расследованию в отношении директора парка, однако в городе уже назревает бунт. Об этом сообщает Z-city.

Как написал в соцсетях адвокат родителей Ани Владимир Ляпин, прощаться с ребенком будут по адресу: улица Школьная, 46, второй подъезд. Начало панихиды – в 10:00. А на 18 марта в Запорожье запланирован митинг.

Аню Ждан проведут в последний путь 12 марта

Отмечается, что его участники надеются на встречу с мэром или уполномоченным представителем Запорожского горсовета. Они хотят услышать от властей о результатах служебного расследования относительно трагедии, а также касательно состояния всех аттракционов в "Дубовке".

На 18 марта в Запорожье запланирован митинг Facebook/Владимир Ляпин

Как видно из распоряжения, опубликованного на сайте мэрии, в отношении директора ЦПКиО "Дубовый гай" Олега Комаренко уже начато расследование. А также создана соответствующая комиссия, которая будет его вести.

В Запорожье создана комиссия по расследованию смерти девочки в парке "Дубовый гай" z-city.com.ua

Возглавит ее директор департамента инфраструктуры Запорожского горсовета Владислав Коноваленко, также в ее состав войдут еще четыре представителя. Свои выводы комиссия должна предоставить 10 апреля.

Помимо этого, было принято решение выделить семье погибшей Анны Ждан 100 тысяч гривен материальной помощи. Документ подписал мэр Запорожья Владимир Буряк.

Семье погибшей Ани Ждан выделили 100 тысяч гривен материальной помощи z-city.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Статуя в парке "Дубовая роща" в Запорожье упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. При этом о смерти ребенка стало известно 9 марта.

Администрация парка, где деревянная 200-килограммовая статуя убила 8-летнюю Аню Ждан, заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

Жители Запорожья массово опубликовали в сети призывы к землякам прийти в парк "Дубовая роща", чтобы почтить память погибшей Ани Ждан и добиться наказания для виновных.

В Запорожье почтили память погибшей от падения деревянной статуи в парке "Дубовая роща" 8-летней Ани Ждан. К месту трагедии люди принесли много цветов и мягких игрушек. При этом представители власти проигнорировали такое мероприятие.

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