Статуя убила девочку в Запорожье: местные жители подняли бунт. Видео

Жители Запорожья массово опубликовали в сети призывы к землякам прийти в парк "Дубовая роща", чтобы почтить память погибшей от падения деревянной статуи 8-летней Ани Ждан и добиться наказания для виновных.

Так, активист из организации “Helper Запорожье” Данил Щербаков опубликовал на странице в Facebook видео, в котором призвал горожан принести цветы и игрушки на место трагедии. Сбор объявили 10 марта в 11:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

К нему присоединилась руководитель благотворительного проекта Ирина Лосева и другие пользователи. "Не дадим замять это дело!" – написали в сети.

Статуя убила девочку в Запорожье: местные жители подняли бунт 24 канал

На месте гибели девочки уже начали появляться мягкие игрушки. Быстро отреагировали на трагедию и в руководстве парка, повесив уже после ЧП предупреждения об опасности деревянных фигур.

Статуя убила девочку в Запорожье: местные жители подняли бунт zabor.zp.ua

Статуя убила девочку в Запорожье: местные жители подняли бунт zabor.zp.ua

Хотя директор "Дубовой рощи" Олег Комаренко заверил, что объявления висели и раньше, местные СМИ отметили, что листы бумаги с надписью "Не лазить по деревянным скульптурам" появились только после смерти ребенка. К тому же в парке поспешно убрали все статуи, кроме "рыбы".

Статуя убила девочку в Запорожье: местные жители подняли бунт zabor.zp.ua

Статуя убила девочку в Запорожье: местные жители подняли бунт zabor.zp.ua

Посетители также рассказали, что статуя медведя падала и ранее, однако ее ставили обратно, о чем директор, вопреки его отрицаниям, знал.

Как сообщал OBOZREVATEL, статуя упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. О смерти ребенка стало известно 9 марта.

Администрация парка открестилась от ЧП. Директор Олег Комаренко заявил, что статую ранее сняли и она не была на балансе, однако некая группа людей якобы снова поставила "медведя" на место.

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