Стаття "Экоцид": СБУ расследует вину чиновников в потопах на западе Украины

Антон Малиновский Расследования 18:46, 26.06.2020 Обновлено: 19:05, 26.06.2020

Служба безопасности Украины начала расследование по статье "Экоцид", в ходе которого намерена установить обстоятельства, которые повлияли на затопление западных областей Украины. А именно проверить факты незаконной вырубки леса, нарушений в лесохозяйственной деятельности и безответственности чиновников.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, их оперативники зафиксировали массовое уничтожение растительного мира на затопленных территориях, что, по их мнению, могло привести к экологической катастрофе.

"Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины", – заявили в ведомстве.

По этим фактам прокуратура Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст. 441 УКУ (Экоцид).

СБУ начала расследование причин наводнения на западе Украины
Пресс-служба СБУ
СБУ начала расследование причин наводнения на западе Украины
Пресс-служба СБУ
СБУ начала расследование причин наводнения на западе Украины
Пресс-служба СБУ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вырубка лесов повлияла на наводнение на западе Украины.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Порошенко рассказал, как заставить Россию уйти из Крыма и Донбасса

Визит Зеленского на затопленное Прикарпатье показали в фоторепортаже

Зеленський на заході України: "Ми вже робимо"...селфі з постраждалими

Украина продала России 18 тонн масок в разгар пандемии, – Арьев

Таможенники в Херсоне закатили корпоратив с Каменских и MOZGI за $25 000