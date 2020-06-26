Стаття "Экоцид": СБУ расследует вину чиновников в потопах на западе Украины

Служба безопасности Украины начала расследование по статье "Экоцид", в ходе которого намерена установить обстоятельства, которые повлияли на затопление западных областей Украины. А именно проверить факты незаконной вырубки леса, нарушений в лесохозяйственной деятельности и безответственности чиновников.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, их оперативники зафиксировали массовое уничтожение растительного мира на затопленных территориях, что, по их мнению, могло привести к экологической катастрофе.

"Служба передала в органы прокуратуры материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащем осуществлении лесохозяйственной деятельности и невыполнении мероприятий по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей Украины", – заявили в ведомстве.

По этим фактам прокуратура Ивано-Франковской области начато уголовное производство по ст. 441 УКУ (Экоцид).

СБУ начала расследование причин наводнения на западе Украины Пресс-служба СБУ

СБУ начала расследование причин наводнения на западе Украины Пресс-служба СБУ

СБУ начала расследование причин наводнения на западе Украины Пресс-служба СБУ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вырубка лесов повлияла на наводнение на западе Украины.