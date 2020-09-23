Военный эксперт: РФ пустит против Украины информационные войска, а Беларусь не отдаст

Масштабные военные учения "Кавказ-2020" не представляют угрозы для Украины. Войска РФ в аннексированном Крыму не будут задействованы для организации "сухопутного коридора".

В настоящее время отсутствуют признаки того, что Кремль готовится идти в широкомасштабное наступление на Украину. Но Беларусь он не отдаст Западу ни при каких условиях. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал военный эксперт Олег Стариков.

– Практически каждый раз, когда Россия проводит масштабные учения "Кавказ", все вспоминают 2008 год, подготовку к наступлению на Грузию. Мы можем проводить такие же параллели и сейчас в отношении "Кавказа-2020"?

– Нет, это совершенно другая геополитическая обстановка и обстановка на театре военных действий. Они проводят учения планово. В соответствии со всеми международными договоренностями Российская Федерация, как и все страны, входящие в ОБСЕ, в том числе и Украина, при проведении учений принимают соответствующие решения о допуске иностранных контингентов на свою территорию.

РФ говорит об учениях мировому сообществу, приглашает наблюдателей, приглашает страны, которые будут в них участвовать, и проводит фронтальное боевое слаживание.

Сейчас они выбрали Южный военный округ, куда входит оккупированный Крым. Учения проходят на юго-западном театре военных действий.

Все наблюдатели смотрят. Я уверен, что американцы повесили свою космическую группировку, которая наблюдает за учениями. Россияне ничего не скрывают и показывают все в режиме онлайн.

Многие говорят о наступлении, но я могу сказать: если россияне будут что-то предпринимать, за две недели до этого я вам сам скажу.

– А вы откуда узнаете?

– Дело в том, что человек, который хоть чуть-чуть разбирается в военном деле, который имеет военное образование, увидит определенные разведывательные признаки, геополитическую обстановку, которая дает основания полагать, что что-то будет.

Сейчас никаких признаков угрозы для Украины со стороны Российской Федерации нет.

– Тогда вопрос по Крыму. Вы заметили, что он связан с этими учениями. Кое-кто из экспертов говорит, что как вариант Россия может реализовать сценарий сухопутного коридора. Дескать, воду нечем подвести, а так – возможно.

– Нет, как военная составляющая это маловероятно. В основном это будет в рамках дипломатической и информационной составляющей, в последующем – гуманитарной, в которой будет задействован весь арсенал информационных войск Российской Федерации.

Мы увидим, что будет дальше. Пойдет ли Россия по этому пути или спустит все на тормоза. Потому что уже осень, дожди.

Владимир Путин.

– Можем ли мы связывать эти учения с тем, что происходит на Донбассе? Возможно, часть войск, которые пройдут эти вышколы, позже окажутся на оккупированной части Украины, чтобы усилить свою группировку?

– Дело в том, что на территории ОРДЛО находится высший командный состав и советники. Какие-то подразделения есть в тактическом звене – они периодически заходят и выходят. На постоянной основе они там не находятся.

В принципе, у них личный состав обучен, они тоже проводят учения и тактического, и оперативного звена. А в Сирии отрабатывают не столько навыки личного состава, сколько использование новых вооружений и так далее.

Поэтому Украина для них – зона политического доминирования.

– Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр озвучил мнение – и тут ваши позиции совпадают, – что Украина не подпадает под нынешний интерес Российской Федерации, если только у нас не будет больших противостояний внутри страны. А вот Беларусь – вполне возможно. Что Россия готовится к военному вторжению. Как думаете, сейчас есть определенная угроза для белорусов?

– Дело в том, что в современных формах ведения боевых действий никаких широкомасштабных наступательных действий – фронтами, армиями – не существует. Максимум – тактическое звено.

Примеры – Иловайск и Дебальцево, где Российская Федерация бригадой решила свои стратегические задачи, заставила Украину подписать "Минск-1" и "Минск-2". То же самое и здесь. Никаких широкомасштабных наступательных вооружений не будет.

Беларусь сама по себе – это военный плацдарм, который находится в теле Европы. На территории Беларуси находится два стратегических объекта России, в том числе станция предупреждения о ракетном нападении в Барановичах, на которой несут службу 2 тысячи военнослужащих. Она полностью держит западную группу до Норвегии.

Если эта станция будет выведена из состава РФ, стратегическое ядерное равновесие в мире будет нарушено. И даже США не допустят того, чтобы станция была закрыта.

В Беларуси также находится командный узел связи военно-морского флота РФ. Кроме того, по территории страны проходит нефтепровод "Дружба".

Поэтому Российская Федерация никогда не отдаст Беларусь западному миру. Она будет делать все возможное, не военными, а политическими, дипломатическими способами, чтобы Республика Беларусь осталась под влиянием РФ.

В случае чего она может ввести в Беларусь часть национальной гвардии или часть своих вооруженных сил, миротворческие подразделения – для защиты своих особо важных объектов.

Поэтому в Беларуси не будет передачи власти от Лукашенко кому-то другому. РФ этого не допустит.

"Беларусь – это военный плацдарм в теле Европы и РФ никогда его не отдаст".

– И напоследок – о двусторонней инспекции на линии разграничения на Донбассе. Насколько возможно, чтобы в ней принимали участие украинские военные, чтобы это было прозрачно?

– Все должно происходить в соответствии с методологией ООН. Одной из форм урегулирования конфликта является полное прекращение огня, оказание помощи в создании зоны безопасности и оказание помощи в переходном законодательстве.

В состав инспекции, которая будет проходить во главе наблюдательной миссии ОБСЕ, будут входить военнослужащие украинской и российской армий из СЦКК.

И теперь задача нашей СБУ, наших погранвойск, когда будут подаваться списки – посмотреть на паспорта РФ.