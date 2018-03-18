Старались не афишировать: на Донбассе взорвалось полдесятка террористов

По данным украинской разведки, по меньшей мере пятеро боевиков 7-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск ("ЛНР") пострадали в результате взрыва ручной гранаты.

"Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-воина с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Сейчас "следственные органы" оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы, говорится в сообщении.

"Непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери. Пока они думали, как логично объяснить несостоятельность "пострадавших", информацию о происшествии узнало не только высшее командование, но и стало известно широкой общественности", - отметили в штабе.

Как сообщал "Обозреватель", в субботу, 17 марта, в результате взрыва ручной гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.