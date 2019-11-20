"Не сделают до декабря": России припомнили пропаганду о мосте в Станице Луганской. Видеофакт

Украина успела закончить восстановление моста близ Станицы Луганской на Донбассе к заявленному сроку – начала декабря, несмотря на пропагандистские заявления РФ о "медленной" работе.

Об этом на своей странице в Twitter напомнил блогер с ником Necro Mancer. Он показал видео, на котором депутат российской Госдумы, председатель шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев упрекает украинскую сторону в якобы срыве открытия моста (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Алексей Журавлев Скрин видео

Политик, который побывал сначала в Станице Луганской, а затем в Золотом, заявлял:

"Что-то разбирают там, смотрю, вывозят ни шатко ни валко. Если так будут идти работы, конечно, к никакому декабрю они сделаны не будут. В очередной раз, как мы видим, их планы остаются лишь планами".

Открытый мост twitter.com/666_mancer

Открытый мост twitter.com/666_mancer

А теперь послушаем, что в начале ноября нам заявлял некто #Журавлев из ГД РФ: "Если так будут идти работы, конечно ни к какому декабрю они сделаны не будут. В очередной раз, как мы видим, их планы остаются лишь планами" #кормимватуговном https://t.co/f9cKWPmZS5 #СтаницаЛуганская pic.twitter.com/vj2Jsf3TYZ — Necro Mancer (@666_mancer) November 20, 2019

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 ноября, прибыл в Станицу Луганскую на Донбассе, чтобы открыть отремонтированный мост.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе украинская сторона закончила роботы по разминированию возле моста в Станице Луганской на Донбассе.

При этом террористы "ЛНР" сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста. Так, 31 августа оккупационная администрация отказала представителям "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части сооружения на участке разведения №1.

Вскоре процесс восстановления моста по поручению Владимира Зеленского начали транслировать онлайн.

В сети также появились фотографии проведенных работ.

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