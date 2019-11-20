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20 ноября • обновлено в 19:42
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"Не сделают до декабря": России припомнили пропаганду о мосте в Станице Луганской. Видеофакт

1.1т
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Украина успела закончить восстановление моста близ Станицы Луганской на Донбассе к заявленному сроку – начала декабря, несмотря на пропагандистские заявления РФ о "медленной" работе.

Об этом на своей странице в Twitter напомнил блогер с ником Necro Mancer. Он показал видео, на котором депутат российской Госдумы, председатель шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев упрекает украинскую сторону в якобы срыве открытия моста (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Алексей Журавлев

Алексей Журавлев

Скрин видео

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Политик, который побывал сначала в Станице Луганской, а затем в Золотом, заявлял:

"Что-то разбирают там, смотрю, вывозят ни шатко ни валко. Если так будут идти работы, конечно, к никакому декабрю они сделаны не будут. В очередной раз, как мы видим, их планы остаются лишь планами".

Открытый мост

Открытый мост

twitter.com/666_mancer

Открытый мост

Открытый мост

twitter.com/666_mancer

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 ноября, прибыл в Станицу Луганскую на Донбассе, чтобы открыть отремонтированный мост.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Алексей Журавлев
Место
Украина Луганск
Теги
Новости Донбасса Донбасс Новости ЛНР видео пропаганда
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Пока пиздюлей не получили и не делали ничего
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ермаков Николай, от их Журавлёв черенком от грабель и заставил ...
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