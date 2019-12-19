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20 декабря • обновлено в 01:19
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Украли 10 млн: ГПУ начала расследование по строительству моста у Станицы Луганской

1.3т
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Генпрокуратура обнаружила злоупотребление и хищение бюджетных денег чиновниками одного из управлений Луганской облгосадминистрации во время капитального ремонта моста у Станицы Луганской.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, 19 декабря правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли документы о строительстве моста через Северский Донец в Станично-Луганском районе.

По материалам следствия, должностные лица одного из управлений ОГА, вероятно, вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры.

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Строительство моста у Станицы Луганской

Строительство моста у Станицы Луганской

gp.gov.ua

Предварительно установлено, что чиновники и бизнесмены намеревались присвоить более 10 млн гривен.

Следствие считает, что коммерческая структура с привлечением субподрядной организации значительно завысила объемы и стоимость ремонта моста.

Досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ продолжается и осуществляется следователями СУ ГУНП в Луганской области.

Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Строительство моста у Станицы Луганской

Строительство моста у Станицы Луганской

gp.gov.ua

Строительство моста у Станицы Луганской

Строительство моста у Станицы Луганской

gp.gov.ua

Строительство моста у Станицы Луганской

Строительство моста у Станицы Луганской

gp.gov.ua

Строительство моста у Станицы Луганской

Строительство моста у Станицы Луганской

gp.gov.ua

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Луганска и Луганской области Война на Донбассе
Место
Украина Луганск
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Petrov Valery
Petrov Valery
Этот мocт лучше смотреть через вeб-кaмеpу. Ржaчное сoopyжение. Теперь понятно, почему он такой узкий.
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