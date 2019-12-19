Украли 10 млн: ГПУ начала расследование по строительству моста у Станицы Луганской

Генпрокуратура обнаружила злоупотребление и хищение бюджетных денег чиновниками одного из управлений Луганской облгосадминистрации во время капитального ремонта моста у Станицы Луганской.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, 19 декабря правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли документы о строительстве моста через Северский Донец в Станично-Луганском районе.

По материалам следствия, должностные лица одного из управлений ОГА, вероятно, вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры.

Строительство моста у Станицы Луганской gp.gov.ua

Предварительно установлено, что чиновники и бизнесмены намеревались присвоить более 10 млн гривен.

Следствие считает, что коммерческая структура с привлечением субподрядной организации значительно завысила объемы и стоимость ремонта моста.

Досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ продолжается и осуществляется следователями СУ ГУНП в Луганской области.

Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Строительство моста у Станицы Луганской gp.gov.ua

Строительство моста у Станицы Луганской gp.gov.ua

Строительство моста у Станицы Луганской gp.gov.ua

Строительство моста у Станицы Луганской gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе украинская сторона закончила роботы по разминированию возле моста у Станицы Луганской на Донбассе.

При этом террористы "ЛНР" сорвали начало работ по восстановлению разрушенного моста. Так, 31 августа оккупационная администрация отказала представителям "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части сооружения на участке разведения №1.

Вскоре процесс восстановления моста по поручению Владимира Зеленского начали транслировать онлайн.

В сети также появились фотографии проведенных работ.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую, чтобы открыть отремонтированный мост.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!