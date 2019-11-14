Стало известно, за что задержали мужа Скороход

Предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем народного депутата Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

Об этом заявил адвокат Сергей Тарасюк "Украинской правде", уточнив место задержания - на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской.

"Объявлен в розыск (Россией. – Ред.), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки", - пояснил он.

По словам адвоката, фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом, задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено.

Алексей Алякин 24 канал

"Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", - подчеркнул он.

Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже изберут меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.

Защитник говорит, что предыдущие меры пресечения относительно Алякина отменены, так как его процессуальное поведение было должным.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре 2019 года срок ареста истек.

В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужа Скороход 14 ноября задержали правоохранительные органы. Она заявила, что это якобы месть за ее политическую позицию и отказ голосовать за рынок земли.

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