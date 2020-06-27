Стало известно, за что экс-глава Кировоградщины получил взятку
Стало известно, за что экс-глава Кировоградщины получил взятку.
Бывший глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь, которому сообщили о подозрении, требовал взятку, чтобы оставить в должности руководителя Госпродпотребслужбы.
Об этом сообщил народный депутат 8 созыва от фракции "Радикальной партии Украины" Дмитрий Линько. Сумма взятки – 1,8 млн гривен. По его словам, экс-глава ОГА за 8 месяцев работы полностью развалил управления администрацией.
"Единственное, чем занималась его группа заезжих туристов из Херсона – это построение коррупционных схем на откатах от компаний, которые получали государственные заказы. Проценты откатов доходили до 35%", – рассказал он.
Линько также сообщил, что за время руководства ОГА Балонем, областная власть не нашла 1,7 млн гривен, чтобы продолжить функционирование единого в области противотуберкулезного детского санатория – его закрыли.
"Наша команда Радикальной партии готовит бой этим негодяям, которые уничтожают нашу страну и наши регионы. Патриотические силы должны объединяться единым фронтом, чтобы уничтожить эту зеленую напасть быстрее", – отметил Линько.
Стало известно, за что экс-глава Кировоградщины получил взятку Facebook / Дмитрий Линько
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудники НАБУ 25 июня задержали экс-председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. Перед этим Кабмин согласовал его отставку.
Также был задержан еще один чиновник ОГА. По данным правоохранителей, они требовали взятку в размере 1,8 гривен. Первый транш в 100 000 гривен был передан в июне и зафиксирован правоохранителями, а задержали чиновников при получении второго транша в размере 250 000 гривен.
Президент Владимир Зеленский 26 июня уволил Балоня с должности председателя ОГА.