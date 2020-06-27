Бывший глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь, которому сообщили о подозрении, требовал взятку, чтобы оставить в должности руководителя Госпродпотребслужбы.

Об этом сообщил народный депутат 8 созыва от фракции "Радикальной партии Украины" Дмитрий Линько. Сумма взятки – 1,8 млн гривен. По его словам, экс-глава ОГА за 8 месяцев работы полностью развалил управления администрацией.

"Единственное, чем занималась его группа заезжих туристов из Херсона – это построение коррупционных схем на откатах от компаний, которые получали государственные заказы. Проценты откатов доходили до 35%", – рассказал он.

Линько также сообщил, что за время руководства ОГА Балонем, областная власть не нашла 1,7 млн гривен, чтобы продолжить функционирование единого в области противотуберкулезного детского санатория – его закрыли.

"Наша команда Радикальной партии готовит бой этим негодяям, которые уничтожают нашу страну и наши регионы. Патриотические силы должны объединяться единым фронтом, чтобы уничтожить эту зеленую напасть быстрее", – отметил Линько.

Стало известно, за что экс-глава Кировоградщины получил взятку Facebook / Дмитрий Линько

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