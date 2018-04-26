Стало известно, сколько денег Россия потеряла из-за войны против Украины

Россия из-за конфликта с Украиной потеряла более 50 миллиардов долларов.

Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на исследования директора по проблемам международного развития Института современного развития и члена экспертной группы "Европейский диалог" Сергея Кулика.

"Сворачивание кооперации с Украиной привело к необходимости вливаний десятков миллиардов долларов в целый ряд секторов и программ, что ухудшает и без того сомнительные перспективы экономического роста в России", - написано в материале.

Отмечается, что если бы Москва не стала препятствовать подписанию Киевом Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, то сокращение товарооборота происходило бы с небольшой скоростью.

"Вместо этого мы увидели драматический разрыв, в результате которого российский экспорт в Украину сократился в 3 раза по сравнению с 2013 годом (с $24 млрд до $8 млрд). Только импортозамещение по линии ОПК, потеря заказов на украинских гражданских предприятиях и риски для банковского сектора обошлись России в $50 млрд — это в 5 раз больше, чем ожидавшийся ущерб от ассоциации Украины с Европой", - говорится в сообщении.

Также обращается внимание на зависимость аннексированного Крыма от бюджетных вливаний России - на обустройство жизни в регионе с 2014 года из федерального бюджета было потрачено от 300 до 470 млрд рублей. В 2018 году доходы Крыма на 77% обеспечиваются финансовыми ресурсами из Москвы.

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Кулик отметил, что Крым после аннексии стал регионом с самыми слабыми стандартами жизни в России.

Как писал "Обозреватель", недавно Кабмин Украины принял план реинтеграции Крыма.