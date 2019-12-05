Стало известно, с кем встречался адвокат Трампа в Киеве

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани действительно прилетал в Киев, чтобы провести переговоры с несколькими украинскими политиками.

Об этом сообщил внефракционный народный Андрей Деркач на своей странице в Facebook. По его словам, именно он встречался с защитником американского лидера. Они обсуждали вопрос создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция".

"К сожалению, наша страна оказалась в центре скандалов относительно международной коррупциии. Среди прочего речь идет и о фактах неэффективного использования средств американских налогоплательщиков представителями государственных органов в Украине. Один из таких примеров – проект "Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине", – написал нардеп.

Рудольф Джулиани и Андрей Деркач Facebook Андрея Деркача

Он напомнил, что скандал связан с деятельностью газодобывающей фирмы Burisma. В нем замешан экс-вице-президент США Джо Байден и его сын Роберт Хантер Байден. Это дело расследуется в рамках уголовного производства, открытого 16 марта 2016 года.

В связи с этим, подчеркнул Деркач, вместе с Джулиани он обсуждал его участие в создании вышеупомянутой межпарламентской группы по вопросам коррупции. В Верховной Раде она может быть оформлена как межфракционное объединение.

Рудольф Джулиани и Андрей Деркач Facebook Андрея Деркача

"Нам будет очень полезным участие Джулиани в создании этой группы. В частности, он может помочь с вхождением в ее состав международных экспертов, аналитиков, журналистов и всех тех, кто способен реализовать задачи группы и принести пользу отношениям Украины и США", – убежден нардеп.

А также сообщил, что вместе с коллегой-парламентарием из фракции "Слуги народа" Александром Дубинским они направили письма с призывом участия в формировании группы к главе Сенатского юридического комитета Линдси Грэму, члену комитета по разведке Девину Нуньесу и главе офиса Белого Дома Мику Малвейни.

Рудольф Джулиани и Андрей Деркач Facebook Андрея Деркача

"Уверен, что привлечение к работе группы участников со стороны обеих стран поможет дать максимально объективную оценку фактам неэффективного использования средств американских налогоплательщиков представителями государственных органов Украины. А также – восстановить дружеские отношения между стратегическими партнерами – Украиной и США", – подытожил Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат президента США Рудольф Джулиан прилетел в Киев. Он планировал встретиться с бывшими украинскими прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом, чтобы собрать доказательства, которые помогут ему в деле об импичменте Трампа.

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