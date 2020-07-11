Стало известно о состоянии раненого главы "Свободы" Николаевщины: врачи не спешат с прогнозами

Глава областной организации ВО "Свобода" в Николаеве Демид Губский, которого 11 июля госпитализировали с огнестрельным ранением, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщила в Facebook местная активистка Ирина Деолецкая, ему сделали операцию, но никаких прогнозов врачи пока не дают.

"Была в БСМП, разговаривала с врачем, состояние тяжелое, операцию сделали, но пока никаких прогнозов, дня три-четыре, пока не пройдет критическая стадия, будет неизвестность", – написала Деолецкая.

Также она сообщила, что для того, чтобы начались улучшения в состоянии Губского, нужны деньги. По ее словам, ежедневно на лекарства и терапию необходимо около пяти тысяч, а лечение предстоит длительное.

Активистка призвала всех неравнодушных "забыть о политических аспектах и помочь Демиду".

Губский находится в тяжелом состоянии. Facebook Ирины Деолецкой

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля в пригороде Вены был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, который критиковал главу Чечни и раскрыл подробности убийства в Украине добровольца Амины Окуевой.