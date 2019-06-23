Стало известно о смерти жестоко избитого копами активиста Гриценко

Стало известно о смерти активиста партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Александра Комарницкого, который был жестоко избит полицейскими.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его однопартиец Александр Гайструк. "Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого", — написал он.

Комарницкий умер после избиения Facebook Сергея Гайструка

"Трагедия, которая июньским вечером произошла на улице нашего города ... Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан - побила Сашу до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и что не позволяло его мудрое совести! Преступник в полицейских погонах, и те, кто руководил такими негодяями, извергами - понесут суровое наказание!", — пообещал Гайструк.

Александр Комарницкий Facebook Сергея Гайструка

Комарницкий с Гриценко Facebook Сергея Гайструка

Как сообщал OBOZREVATEL, Комарницкого хотели привлечь понятым в деле об изъятии оружия. Он отказался, после чего был жестоко избит полицейскими.

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