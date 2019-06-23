ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Стало известно о смерти жестоко избитого копами активиста Гриценко

4.9тЧитать материал на украинском

Стало известно о смерти активиста партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Александра Комарницкого, который был жестоко избит полицейскими.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его однопартиец Александр Гайструк. "Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого", — написал он.

Комарницкий умер после избиения

Комарницкий умер после избиения

Facebook Сергея Гайструка

"Трагедия, которая июньским вечером произошла на улице нашего города ... Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан - побила Сашу до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и что не позволяло его мудрое совести! Преступник в полицейских погонах, и те, кто руководил такими негодяями, извергами - понесут суровое наказание!", — пообещал Гайструк.

Новости
В Киеве жестоко избили участников ЛГБТ-события: новые детали
Александр Комарницкий

Александр Комарницкий

Facebook Сергея Гайструка

Комарницкий с Гриценко

Комарницкий с Гриценко

Facebook Сергея Гайструка

Как сообщал OBOZREVATEL, Комарницкого хотели привлечь понятым в деле об изъятии оружия. Он отказался, после чего был жестоко избит полицейскими.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Анатолий Гриценко
Место
УкраинаВинница
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
24
1
Смешно
1
Интересно
33
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
ну всьо. Толік з забетонованим на обличчі виразом пророка буде "скорбєть", а в душі радісно рахувати додаткові голоси. А активіста дійсно шкода.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
леня зе
леня зе
В полиции утверждают, что на просьбу оперативника быть понятым при изъятии гранаты РГД-5 Комарницкий ответил грубым отказом и "спровоцировал конфликт, в ходе которого получил телесные повреждения". Отметим, что полицейский, избивший активиста, является чемпионом области среди правоохранителей по самбо .РГД-5 -карл
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Путяра совсем с катушек слетел. А, это Вукраине. Наконец то люди могут почувствовать себя свободными, журналисты могут говорить все что угодно не боясь, что за ними придет кгававая гебня и их сгноят в ГУЛАГе. СУГС, ёпста!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel